ゲーム開発者の坂すたじお氏は1月15日、5年間かけて個人開発した自動化工場シム「moorestech」のSteamストアページを公開したと発表。

本作はアニメ調のオープンワールド×RPGで、惑星アルカディアに追放されたお姫様が主人公。サポートAIシステムの助けを借り、水車から蒸気機関、電力、核融合へと人類の技術史をたどるような巨大工場を作り上げていく。最終目標はロケットを建造し、故郷へ帰還すること。

特徴的なのが工場シムにありがちな一人称視点ではなく三人称視点であることと、主人公が可愛い女の子であるということ。「可愛いは重要」「可愛いは正義」と、ユーザーの注目を集めている。

また、動力伝達には「歯車システム」を導入。電線を繋げば設備が動くのではなく、歯車のギア比を調整し、反比例する「回転速度」と「トルク（回転力）」を見極める必要があるのが斬新だ。

さらに、本作は自由度の高いMod環境を用意。ソースコードはGitHubで全公開され、専用エディタでコード無しのMod開発が可能とのこと。もちろん、ほかの人が制作したModの導入にも対応する。

ユーザーからは「こんなんやるしかないやろ！」「国産×個人開発は応援したくなる」「個人開発のクオリティじゃねぇぞ」「マジで期待しかない」「リリースを楽しみにしています！」などと期待や賞賛の声が寄せられている。

発表から23時間が経ったところで、ウィッシュリスト登録数が1万に到達したことも告知。「インディーゲームとしてはめちゃくちゃ高い数字です！！」と喜びをあらわにしている。

リリース時期は2026年第3四半期。おおよそ7月～9月になるとのことなので、続報にも期待したい。