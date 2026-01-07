このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第71回

本物のレモンスライス入り「未来のレモンサワー」がAmazonスマイルセールで19％オフ！

2026年01月07日 19時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー 345ml×24本」が
Amazonスマイルセールに登場！

　「未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー 345ml×24本」は、本物のレモンスライスを使用したアルコール飲料です。

　現在、Amazonスマイルセールの対象商品となっており、参考価格7,154円から23％オフの5,510円で販売されています。1本あたりの価格は約230円となります。

アマゾンで未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー 345ml×24本を入手

「未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー」の特徴
Amazon商品ページより

　「未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー」は、本物のレモンスライスをフルオープン缶に漬け込み、果皮や種子を含めて漬け込むことで果汁や香料では再現しにくいレモン由来の香味を引き出したといいます。

　開栓時にレモンが浮き上がり、香りや味だけでなく五感を使って楽しめる“世界初”の仕様をうたうレモンサワーです。レモンスライス由来の香味と適度な甘さ、酸味や苦味のバランスが特徴だとしています。アルコール分は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　本物のレモンスライスを使用した「未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー 345ml×24本」が、Amazonスマイルセールで23％オフとなり、1本あたり約230円で購入できます。

　ケース買いを考えている場合、期間限定のAmazonスマイルセールを活用してお得に購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー 345ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧