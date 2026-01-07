低アルコールの「ドライクリスタル」24本がAmazon初売りで26％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

アルコール分3.5％のビール「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 350ml×24本」が、Amazonスマイルセールの対象商品となっています。

参考価格6,072円から26％オフの4,498円となり、1本あたり約187円となります。

「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル」は、新しい味わいの提案を掲げたスーパードライシリーズのビールです。

新製法として「クリスタルインパクト製法」を採用しており、糖組成を調整することで、アルコール分を3.5％に抑えながら本格的な飲みごたえを実現したとされています。

仕込み工程の工夫により、飲みごたえに寄与する成分の割合を高めている点が特徴といい、さらに麦芽由来のエキス量を増やすことで、コクと透明感のある後味を目指したとしています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

アルコール分3.5％で飲みごたえを追求した「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 350ml×24本」が、Amazonスマイルセールにて26％オフとなっており、1本あたり約187円で購入できます。

期間限定のAmazonスマイルセールを活用して、お得にまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。