2026年新春も名作ゲームが目白押し！「CAPCOM WINTER SALE」がさらにアップデート
カプコンは1月6日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM WINTER SALE」について、ストアにニンテンドーeショップを加え、PlayStation StoreとSteam Storeにラインアップを追加したと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。
ニンテンドーeショップでは、「逆転裁判」シリーズの『逆転検事1&2 御剣セレクション』『逆転裁判456 王泥喜セレクション』をはじめ、『カプコン ファイティング コレクション2』『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』などの対戦格闘ゲームや『鬼武者2』『ゴースト トリック』など、人気ゲームの数々がお買い得価格でセール中。
また、PlayStation Storeでは、「デビル メイ クライ」「戦国BASARA」シリーズに加え、『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルが全品50％オフ。Steam Storeでは『ストリートファイター6』の追加コンテンツ「キャラクターパス」「アルティメットパス」をセールラインアップに追加してお買い得価格になっている。
現在実施中セールの詳しい内容は、「CAPCOM WINTER SALE」特設ページをチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM WINTER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■ニンテンドーeショップ
2026年1月14日23時59分まで
【CAPCOM HOLIDAY SALE】
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_6
Switch『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【60％オフ!!】：2396円
Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【66％オフ!!】：990円
Switch『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【55％オフ!!】：3145円
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
Switch『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
Switch『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
Switch『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【35％オフ!!】：4543円
収録内容：
『カプコン ファイティング コレクション』
『カプコン ファイティング コレクション2』
Switch『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
Switch『ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【66％オフ!!】：990円
Switch『鬼武者2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【35％オフ!!】：2593円
Switch『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2994円
収録内容：
『鬼武者』
『鬼武者 2』
Switch『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
■PlayStation Store 2026年1月21日23時59分まで
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【75％オフ!!】：747円
PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4063円
セール価格【64％オフ!!】：1462円
PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編＋追加コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
PS4『Capcom Arcade Stadium』（追加タイトル）
通常価格：各200円
セール価格【50％オフ!!】：各100円
追加タイトル：
ファイナルファイト
天地を喰らうII - 赤壁の戦い -
大魔界村
スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -
19XX - The War Against Destiny -
パワードギア - STRATEGIC VARIANT
ほかにも、さまざまなジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん！（全31タイトル）
■Steam Store
2026年1月11日2時59分まで
Steam『ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス』（追加コンテンツ）
通常価格：3000円
セール価格【35％オフ!!】：1950円
※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。
Steam『ストリートファイター6 - Year 1 アルティメットパス』（追加コンテンツ）
通常価格：5000円
セール価格【35％オフ!!】：3250円
※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。
Steam『ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス』（追加コンテンツ）
通常価格：3000円
セール価格【20％オフ!!】：2400円
※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。
Steam『ストリートファイター6 - Year 2 アルティメットパス』（追加コンテンツ）
通常価格：5000円
セール価格【20％オフ!!】：4000円
※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。