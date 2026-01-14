果皮から作ったサワー「THE PEEL レモン」24本がAmazonスマイルセールで19％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」がAmazonスマイルセールに登場！

「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」は、サントリーが展開するレモン果皮を使用した缶チューハイです。

現在、Amazonスマイルセールの対象商品となっており、350ml缶24本セットが参考価格3,739円から13％オフの3,258円で販売されています。1本あたりの価格は約136円です。

「THE PEEL レモン」の特徴

Amazon商品ページより

「THE PEEL レモン」は、香りが凝縮され、ポリフェノールが多く含まれるというレモン果皮を使用したレモンピールサワーです。

味わいの特長が異なる4種類のレモン果皮浸漬酒を使い分けることで、果皮由来のナチュラルなレモンの香りや、コク、ほろ苦さ、心地よい余韻を感じられるといいます。

レモンスピリッツに使用される浸漬素材のうち、レモン果皮は100％とされています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

果皮を主役にしたレモンピールサワー「THE PEEL レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールにより、24本セットが13％オフで購入できます。

期間限定のAmazonスマイルセールを活用し、まとめて確保してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。