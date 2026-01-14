アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第68回
果皮から作ったサワー「THE PEEL レモン」24本がAmazonスマイルセールで19％オフ！
2026年01月14日 21時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」がAmazonスマイルセールに登場！
「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」は、サントリーが展開するレモン果皮を使用した缶チューハイです。
現在、Amazonスマイルセールの対象商品となっており、350ml缶24本セットが参考価格3,739円から13％オフの3,258円で販売されています。1本あたりの価格は約136円です。
「THE PEEL レモン」の特徴
Amazon商品ページより
「THE PEEL レモン」は、香りが凝縮され、ポリフェノールが多く含まれるというレモン果皮を使用したレモンピールサワーです。
味わいの特長が異なる4種類のレモン果皮浸漬酒を使い分けることで、果皮由来のナチュラルなレモンの香りや、コク、ほろ苦さ、心地よい余韻を感じられるといいます。
レモンスピリッツに使用される浸漬素材のうち、レモン果皮は100％とされています。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
果皮を主役にしたレモンピールサワー「THE PEEL レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールにより、24本セットが13％オフで購入できます。
期間限定のAmazonスマイルセールを活用し、まとめて確保してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
