LGが新素材「Aerominum」で世界最軽量を実現したノートPC「LG gram Pro 16/17」をCES 2026で発表

16型は1.18kg、17型はRTX搭載で1.72kgです!!





LGはCES2026に向けて、軽量ノートPCシリーズ「LG gram」の新製品をグローバル向けに発表した。

新シリーズでは、マグネシウムとアルミニウムの合金の超軽量素材「Aerominum」を採用し、より携帯性、耐久性、そして高級感のあるデザインを実現する。

また、新モデルは、デバイス上のインテリジェンス（EXAONE 3.5 sLLM搭載のLG gramチャット）とクラウドベースのAI（Microsoft Copilot+機能）を融合させた高度なデュアルAI機能により、生産性を最優先に考え、外出先でもより柔軟な作業と創造性を実現する。

インテルとAMDの新CPU搭載で最軽量を実現

「LG gram Pro 16」(16Z90U)



最新のIntel Core Ultraプロセッサーを搭載し、デバイス内AIとクラウドベースAIの両方を搭載したクラス最軽量の16インチノートパソコンで2.6ポンド（約1.18kg）を実現している。

16インチWQXGA+（2880×1800ドット）のOLEDディスプレイを搭載し、仕事でもクリエイティブな作業でも、鮮明で豊かなコントラストを実現する。マルチタスクの応答性とスムーズなパフォーマンスで、要求の厳しい日常のワークロードにも対応する。

世界最軽量の17型ノートPC

「LG gram Pro 17」（17Z90UR）



GeForce RTX5050を搭載可能な17インチノートで、WQXGA(2560×1600ドット)のLCDを搭載しながら、16型クラスのサイズを実現。

重さは3.8ポンド（約1.72kg）で、RTX搭載17型として世界最軽量を実現している。