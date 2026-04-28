爆速CPU「Core Ultra X7 358H」なのに1199gで12.4mmを実現した16型モバイルノート「LG gram Pro 16」発表
2026年04月29日 00時01分更新
LGエレクトロニクスは、フラッグシップモバイルノートPCシリーズの新製品として、「LG gram Pro 16」を3モデル発表した。
いずれも新素材「Aerominum（エアロミニウム）」を採用し、約1199gという軽さと12.4mmの薄さを実現。2モデルにはインテルの最新CPU「Core Ultra Series 3」を、1モデルにはAMDの最新CPU「Ryzen AI 400」シリーズを採用している。
価格はインテルモデルが約35万円と38万円、AMDモデルが30万円、で、同日発売開始だ。
上位の「16Z90U-KUB5J」と「16Z90U-KUB9J」はボディーが「エアロミニウムシルバー」で、インテル「CoreUltra X7 358H」を搭載、グラフィックスには「Arc B390 GPU」を内蔵し、ゲームやクリエイティブワークにも対応する。最大50 TOPSのAI処理性能を実現し、マイクロソフトの「Copilot+ PC」に準拠する。
ディスプレイは2880×1800ドットの有機EL（OLED）を採用。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を100％カバーし、アンチグレア仕様により屋外での視認性も高い。
メモリは32GB（LPDDR5X 8533MHz）で、16Z90U-KUB5JはSSDを512GB（PCIe 5.0）搭載で35万円、16Z90U-KUB9Jは1TB（PCIe 5.0）で38万円の販売店限定モデルだ。
「16Z95U-GS55J」は「エアロミニウムブラック」で、CPUがAMD「Ryzen AI 5 435」で、ディスプレイは2560×1600ドットのIPS液晶、メモリは16GB（LPDDR5X 7500MHz）、ストレージは512GB（PCIe 4.0）となる。
インターフェースは全3モデル共通で、HDMI、最大40GbpsのUSB4 Gen3（Thunderbolt 4）×2、USB 3.2 Gen1のType-A×2、ステレオミニジャック。無線通信は全モデルで最新のWi-Fi 7に対応する。
バッテリーは77Wh内蔵で、インテルモデルは動画再生16時間／アイドル19時間、AMDモデルは動画再生17.5時間、アイドル23時間。
サイズは357.7×251.6×12.4 mmで重さは全モデル1199g。
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