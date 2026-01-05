アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第67回
24本セットが14％オフ！ サントリー「金麦」がAmazonスマイルセールでお得
2026年01月05日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「金麦 350ml 24本セット」がAmazonスマイルセールに登場！
新ジャンルのビール「金麦 350ml 24本セット」が、Amazonスマイルセールの対象商品となっています。
過去価格3,969円から14％オフの3,410円となっており、1本あたりの価格は約142円です。
「金麦」の特徴
Amazon商品ページより
サントリーの金麦は、二条大麦麦芽の中から厳選した「旨味麦芽」を主に使用しているとされています。
素材の良さを活かすため、天然水仕込や、仕込工程での熱反応を促進するデコクション製法を採用しています。
ホップは、豊かな香りのアロマホップと程よい苦味のビターホップを2段階に分けて投入し、香りと苦味のバランスを整えているといいます。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「金麦 350ml 24本セット」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで、1本あたり約142円というお得な価格で購入できます。
期間限定のセールのため、家飲み用のストックとしてまとめ買いを考えている人は、この機会をお見逃しなく！
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第66回
グルメ家飲み用ストックに！ 「サントリー生ビール」24本がAmazonスマイルセールに登場
-
第65回
グルメ“沖縄気分”の飲み比べがはかどる！WATTA×natura 5種20本がクーポンでさらにお得
-
第64回
グルメ果実感にこだわった沖縄チューハイ5種セットがAmazonタイムセールでお得に！
-
第63回
グルメ辛口派注目の金賞ボルドー6本セットがAmazonタイムセールで15％オフ！
-
第62回
グルメネット限定「ヱビスビール」5種11本セットがAmazonタイムセールで17％オフ！
-
第62回
グルメ気軽に飲める白のスパークリングワイン24本セットがAmazonタイムセールに登場！
-
第61回
グルメ「ザ・プレミアム・モルツ」20本セットがお得！ Amazonタイムセールで13％オフ
-
第60回
グルメサントリー「角ハイボール」グラス＋からあげ缶付き限定セットがAmazonタイムセールに登場！
-
第59回
グルメ赤い箱が届いたら当たり！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」お楽しみボックスがセール価格に
-
第58回
グルメ夏限定の東京クラフトが25％オフ！ 「ゴールデンエール」がAmazonタイムセールに登場
- この連載の一覧へ