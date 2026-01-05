24本セットが14％オフ！ サントリー「金麦」がAmazonスマイルセールでお得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「金麦 350ml 24本セット」がAmazonスマイルセールに登場！

新ジャンルのビール「金麦 350ml 24本セット」が、Amazonスマイルセールの対象商品となっています。

過去価格3,969円から14％オフの3,410円となっており、1本あたりの価格は約142円です。

「金麦」の特徴

Amazon商品ページより

サントリーの金麦は、二条大麦麦芽の中から厳選した「旨味麦芽」を主に使用しているとされています。

素材の良さを活かすため、天然水仕込や、仕込工程での熱反応を促進するデコクション製法を採用しています。

ホップは、豊かな香りのアロマホップと程よい苦味のビターホップを2段階に分けて投入し、香りと苦味のバランスを整えているといいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「金麦 350ml 24本セット」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで、1本あたり約142円というお得な価格で購入できます。

期間限定のセールのため、家飲み用のストックとしてまとめ買いを考えている人は、この機会をお見逃しなく！

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。