“沖縄気分”の飲み比べがはかどる！WATTA×natura 5種20本がクーポンでさらにお得

「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」が

Amazonタイムセールに登場！

オリオンビールが展開するWATTA（ワッタ）・natura（ナチュラ） 5種アソートセット 缶（20本）が、現在Amazonタイムセール＋217円引きクーポンの対象となっています。

沖縄県産素材を使用したWATTAと、ストレート果汁にこだわったnaturaを飲み比べできるアソートセットで、20本入りです。

過去価格4,963円のところ、Amazonタイムセールで13％オフの4,329円、さらに217円引きクーポンが用意されており、併用により4,112円で購入可能です。1本あたりの価格は約206円となります。

年末年始は家でのんびり“飲み比べ”が楽しい季節。沖縄フレーバーで気分を変えたい人に向けて、オリオンのチューハイ「WATTA」と、果汁感を売りにする「natura」をまとめて楽しめる20本セットをピックアップしました。タイムセールに加えてクーポンも出ているので、ストック用にもギフト用にもチェックしやすいタイミングです。

「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」の特徴

本商品は、オリオンビールのチューハイブランドWATTAとnaturaを組み合わせたアソートセットです。アルコール度数はいずれも5％です。

WATTAは沖縄県産素材を使用し、地元のためのチューハイを目指して開発されたシリーズです。

naturaは香料無添加で、果実を加熱濃縮していないストレート果汁を使用している点が特徴とされています。

■セット内容：全5種20本

「WATTA パッションフルーツ」350ml✕4本

「WATTA パイナップル」350ml✕4本

「WATTA 無糖シークヮーサー」350ml✕4本

「natura そのままシークヮーサー」350ml✕4本

「natura そのままパイン」350ml✕4本

まとめ：沖縄素材のチューハイがまとめ買いのチャンス！

沖縄県産素材を使ったWATTAと、ストレート果汁にこだわったnaturaを一度に楽しめるアソートセットが、現在開催中のAmazonタイムセール＋217円クーポンで割引価格になっています。

味の好みは人それぞれですが、アソートは“当たり探し”ができるのが魅力。まずはセットで試して、気に入ったフレーバーが見つかったらケース買いに進むのもアリです。タイムセールやクーポンは予告なく終了・変更される場合があるため、購入前に販売ページで最新の価格と適用条件を確認してみてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。