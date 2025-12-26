アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第63回
辛口派注目の金賞ボルドー6本セットがAmazonタイムセールで15％オフ！
2025年12月26日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
辛口 赤ワイン 6本セットがAmazonタイムセールに登場！
ヴェリタス シニアソムリエ厳選 全て金賞ボルドー 辛口 赤ワイン 6本セット（750ml×6）が、現在Amazonタイムセールに登場しています。
フランス・ボルドー産の金賞受賞赤ワインを集めたセットで、参考価格5,780円のところ、Amazonタイムセールでは15％オフの4,913円で販売されています。1本あたりの価格は約819円となっています。
「ヴェリタス シニアソムリエ厳選 全て金賞ボルドー 辛口 赤ワイン 6本セット」の特徴
Amazon商品ページより
本商品は、シニアソムリエが厳選したフランス・ボルドー産の赤ワイン6本を詰め合わせたセットです。いずれも辛口タイプで、内容量は各750mlです。
すべて金賞を受賞した銘柄とされており、2021年や2023年のボルドーが含まれています。滑らかな口当たりや豊かな香り、華やかな果実感が特徴とされています。なお、セット内容が同等商品に変更になる場合があります。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
フランス・ボルドー産の金賞赤ワインを6本まとめて楽しめるセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
1本あたり約819円とかなりお得に購入できるので、Amazonタイムセールでチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
