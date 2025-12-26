果実感にこだわった沖縄チューハイ5種セットがAmazonタイムセールでお得に！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」が

Amazonタイムセールに登場！

オリオンビールが展開するWATTA（ワッタ）・natura（ナチュラ） 5種アソートセット 缶（20本）が、現在Amazonタイムセールの対象となっています。

沖縄県産素材を使用したWATTAと、ストレート果汁にこだわったnaturaを飲み比べできるアソートセットで、20本入りです。

過去価格4,963円のところ、Amazonタイムセールでは13％オフの4,329円で販売されています。1本あたりの価格は約216円となっています。

「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」の特徴

Amazon商品ページより

本商品は、オリオンビールのチューハイブランドWATTAとnaturaを組み合わせたアソートセットです。アルコール度数はいずれも5％です。

WATTAは沖縄県産素材を使用し、地元のためのチューハイを目指して開発されたシリーズです。

naturaは香料無添加で、果実を加熱濃縮していないストレート果汁を使用している点が特徴とされています。

■セット内容：全5種20本

「WATTA パッションフルーツ」350ml✕4本

「WATTA パイナップル」350ml✕4本

「WATTA 無糖シークヮーサー」350ml✕4本

「natura そのままシークヮーサー」350ml✕4本

「natura そのままパイン」350ml✕4本

まとめ：沖縄素材のチューハイがまとめ買いのチャンス！

沖縄県産素材を使ったWATTAと、ストレート果汁にこだわったnaturaを一度に楽しめるアソートセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。

複数フレーバーの20本セットをお得に購入できるのは、タイムセール期間ならでは。Amazonタイムセールのタイミングを活用し、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。