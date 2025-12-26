アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第64回
果実感にこだわった沖縄チューハイ5種セットがAmazonタイムセールでお得に！
2025年12月26日 21時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」が
Amazonタイムセールに登場！
オリオンビールが展開するWATTA（ワッタ）・natura（ナチュラ） 5種アソートセット 缶（20本）が、現在Amazonタイムセールの対象となっています。
沖縄県産素材を使用したWATTAと、ストレート果汁にこだわったnaturaを飲み比べできるアソートセットで、20本入りです。
過去価格4,963円のところ、Amazonタイムセールでは13％オフの4,329円で販売されています。1本あたりの価格は約216円となっています。
「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」の特徴
Amazon商品ページより
本商品は、オリオンビールのチューハイブランドWATTAとnaturaを組み合わせたアソートセットです。アルコール度数はいずれも5％です。
WATTAは沖縄県産素材を使用し、地元のためのチューハイを目指して開発されたシリーズです。
naturaは香料無添加で、果実を加熱濃縮していないストレート果汁を使用している点が特徴とされています。
■セット内容：全5種20本
「WATTA パッションフルーツ」350ml✕4本
「WATTA パイナップル」350ml✕4本
「WATTA 無糖シークヮーサー」350ml✕4本
「natura そのままシークヮーサー」350ml✕4本
「natura そのままパイン」350ml✕4本
まとめ：沖縄素材のチューハイがまとめ買いのチャンス！
沖縄県産素材を使ったWATTAと、ストレート果汁にこだわったnaturaを一度に楽しめるアソートセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。
複数フレーバーの20本セットをお得に購入できるのは、タイムセール期間ならでは。Amazonタイムセールのタイミングを活用し、チェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第63回
グルメ辛口派注目の金賞ボルドー6本セットがAmazonタイムセールで15％オフ！
-
第62回
グルメネット限定「ヱビスビール」5種11本セットがAmazonタイムセールで17％オフ！
-
第62回
グルメ気軽に飲める白のスパークリングワイン24本セットがAmazonタイムセールに登場！
-
第61回
グルメ「ザ・プレミアム・モルツ」20本セットがお得！ Amazonタイムセールで13％オフ
-
第60回
グルメサントリー「角ハイボール」グラス＋からあげ缶付き限定セットがAmazonタイムセールに登場！
-
第59回
グルメ赤い箱が届いたら当たり！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」お楽しみボックスがセール価格に
-
第58回
グルメ夏限定の東京クラフトが25％オフ！ 「ゴールデンエール」がAmazonタイムセールに登場
-
第57回
グルメ【37％オフ】万博記念ビールがAmazonタイムセールでおトクに！
-
第56回
グルメ限定プレモルが今だけ割引！ 「甘美なコク」がAmazonタイムセールで21％オフ
-
第55回
グルメ「麒麟特製 レモンサワー」24本セットがAmazonタイムセールで14％オフ！
- この連載の一覧へ