アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第64回

果実感にこだわった沖縄チューハイ5種セットがAmazonタイムセールでお得に！

2025年12月26日 21時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」が
Amazonタイムセールに登場！

　オリオンビールが展開するWATTA（ワッタ）・natura（ナチュラ） 5種アソートセット 缶（20本）が、現在Amazonタイムセールの対象となっています。

　沖縄県産素材を使用したWATTAと、ストレート果汁にこだわったnaturaを飲み比べできるアソートセットで、20本入りです。

　過去価格4,963円のところ、Amazonタイムセールでは13％オフの4,329円で販売されています。1本あたりの価格は約216円となっています。

アマゾンでオリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）を入手

「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」の特徴
Amazon商品ページより

　本商品は、オリオンビールのチューハイブランドWATTAとnaturaを組み合わせたアソートセットです。アルコール度数はいずれも5％です。

　WATTAは沖縄県産素材を使用し、地元のためのチューハイを目指して開発されたシリーズです。

　naturaは香料無添加で、果実を加熱濃縮していないストレート果汁を使用している点が特徴とされています。

■セット内容：全5種20本
「WATTA パッションフルーツ」350ml✕4本
「WATTA パイナップル」350ml✕4本
「WATTA 無糖シークヮーサー」350ml✕4本
「natura そのままシークヮーサー」350ml✕4本
「natura そのままパイン」350ml✕4本

まとめ：沖縄素材のチューハイがまとめ買いのチャンス！

　沖縄県産素材を使ったWATTAと、ストレート果汁にこだわったnaturaを一度に楽しめるアソートセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。

　複数フレーバーの20本セットをお得に購入できるのは、タイムセール期間ならでは。Amazonタイムセールのタイミングを活用し、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでオリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）を入手

※価格は税込み表記です。

