360度回転＆高さ無段階調整　サンワサプライの新ノートPCスタンド登場

2025年12月26日 10時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　サンワサプライは12月26日、2つのヒンジを搭載し、角度と高さが無段階調整できる「PDA-STN89S」ノートパソコン用スタンドをリリースした。価格は7,040円。

　PDA-STN89Sは、360度回転が可能な台座を搭載しており、画面共有時やデスクスペースを効率的に使いたい時に役立つ設計となっている。使用者の姿勢改善にも寄与し、長時間のデスクワークでも身体への負担を軽減する設計が魅力だ。本製品は2つのヒンジによって無段階で角度と高さの調整が可能で、自分に最適なポジションで快適に作業できるとしている。

　また、使用しない時には折りたたんでコンパクトに保管ができ、省スペース化を実現している。このような折り畳み機能に加えて、15.6インチまでの機器に対応し、耐荷重3kgのため、幅広いノートパソコンやタブレットでも安定した使用が可能だ。

　PDA-STN89Sには、マグネット製品を取り付けることができ、ケーブルホルダー等と組み合わせて、コード類を簡単に整理できる。また、ノートパソコンと接触する部位はシリコーンゴムシートで構成されており、傷つきにくい仕様となっている。底面には滑り止めのゴムが4つ付いており、操作中も安全かつ安定した使用感を提供する。

