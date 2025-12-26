360度回転＆高さ無段階調整　サンワサプライの新ノートPCスタンド登場

サンワサプライは12月26日、2つのヒンジを搭載し、角度と高さが無段階調整できる「PDA-STN89S」ノートパソコン用スタンドをリリースした。価格は7,040円。

PDA-STN89Sは、360度回転が可能な台座を搭載しており、画面共有時やデスクスペースを効率的に使いたい時に役立つ設計となっている。使用者の姿勢改善にも寄与し、長時間のデスクワークでも身体への負担を軽減する設計が魅力だ。本製品は2つのヒンジによって無段階で角度と高さの調整が可能で、自分に最適なポジションで快適に作業できるとしている。

また、使用しない時には折りたたんでコンパクトに保管ができ、省スペース化を実現している。このような折り畳み機能に加えて、15.6インチまでの機器に対応し、耐荷重3kgのため、幅広いノートパソコンやタブレットでも安定した使用が可能だ。

PDA-STN89Sには、マグネット製品を取り付けることができ、ケーブルホルダー等と組み合わせて、コード類を簡単に整理できる。また、ノートパソコンと接触する部位はシリコーンゴムシートで構成されており、傷つきにくい仕様となっている。底面には滑り止めのゴムが4つ付いており、操作中も安全かつ安定した使用感を提供する。