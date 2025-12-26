Pixio、白い有機ELゲーミングモニター投入　27型WQHD・240Hzで10％オフ

Hameeが運営するゲーミングモニターブランド「Pixio」は、初となるホワイトカラー筐体を採用した有機ELゲーミングモニター『PX277 OLEDMAX V2 White』を、12月24日より予約販売を開始した。この製品はPixio全店で取り扱われ、予約販売での注文は2026年1月16日頃に届けられる予定だ。製品の価格は104,800円となっているが、発売を記念して12月24日から2026年1月7日までの期間限定で10%OFFの特別価格94,320円にて提供される。

『PX277 OLEDMAX V2 White』は、27インチ、WQHD解像度の画面に、リフレッシュレート240Hzと0.03msの応答速度を持つハイエンドモデルだ。有機EL（OLED）パネルによる深い黒の表現と高画質は、ゲーマーの視覚体験を新たな次元に引き上げる。さらに、DCI-P3カバー率104.4%、sRGBカバー率143.1%と広い色域を誇り、色鮮やかな映像表現が可能だという。

フルホワイトの筐体デザインは、白を基調としたデスクやインテリアに美しく溶け込み、ミニマルでクリーンな空間を実現する。USB Type-C（65W給電）にも対応しており、簡単に仕事とゲームを切り替えられる設計だ。また、KVMスイッチ対応で複数のパソコンを一組のディスプレイやキーボード、マウスで管理できるため、デスクをスッキリと使用できる。

さらに、OLEDに最適化されたスクリーンセーバー機能を搭載しているため、長時間使用中も安心して使える仕様だ。ただし、焼き付き防止は保証の対象外となっているため、注意が必要だ。