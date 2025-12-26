LGテレビがさらに便利に！ ABEMA対応でニュースもアニメも“無料見放題”

LGエレクトロニクス・ジャパンは12月26日、2023年以降に日本国内で発売されたテレビ製品と一部スマートモニターが動画配信サービス「ABEMA」アプリに対応したことを発表した。この対応により、LGのテレビユーザーは多彩な動画コンテンツを楽しめるようになる。

「ABEMA」は登録不要で24時間無休のニュース専門チャンネルやオリジナルのドラマ、アニメ、スポーツなどを無料で視聴できるサービスだ。対象のLG製テレビおよびスマートモニターのホーム画面から「Apps」にアクセスし、「ABEMA」と検索することで、簡単にアプリをダウンロードできるという。

さらに、2026年1月1日から1月4日までの間、48V型有機ELテレビ「OLED48C5PJA」や移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」が当たるキャンペーンが実施される予定だ。

LGエレクトロニクスはブランドスローガン「Life's Good」のもと、さらなるサービス向上を目指し、エンターテインメントをより豊かにする取り組みを続けている。詳しい情報やサポートは、LGエレクトロニクス・ジャパンカスタマーセンターまで問い合わせが可能だ。