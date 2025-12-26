iPhone 17シリーズ対応、防水・防塵・耐衝撃ケースが登場　MagSafe対応で普段使いもOK

サンワサプライは、最新のiPhone 17シリーズに対応した防水・防塵・耐衝撃ハードケースを発売した。価格はすべて3,346円（税抜）。モデルは、「200-SPC043WP（iPhone 17用）」「200-SPC044WP（iPhone Air用）」「200-SPC045WP（iPhone 17 Pro用）」「200-SPC046WP（iPhone 17 ProMax用）」の4種類がある。

IP68規格により、防水・防塵の性能を誇るこのケースは、突然の雨やアウトドアでの水辺利用、キッチンや洗面台での水はねといった「濡れる前提」のシチュエーションでも保護する。さらに、ケースはMIL規格の耐衝撃性も持ち、高価なスマホをうっかり落としても壊れない設計となっている。

また、ケースはMagSafeに対応しており、ケースを装着したままワイヤレス充電やマグネットアクセサリを使用できる。このスマートな便利さに加え、リング部は簡易スタンドにもなり、ビデオ通話や動画鑑賞がさらに快適に楽しめる。全面保護設計で、スマホの全体をしっかりと囲む。

サンワサプライのこの新しいハードケースは、サンワダイレクトや各オンラインストアでも購入可能だ。iPhone 17シリーズとiPhone Airにそれぞれ対応したモデルが用意されており、ユーザーは自分の機種に合ったケースを選べる。