8K映像も240W充電も1本で。80Gbps対応USB Type-Cケーブル「OWL-CBG01CCシリーズ」

オウルテックは、USB Type-C to USB Type-Cケーブル「OWL-CBG01CC」シリーズを発売した。この製品は、最大80Gbpsのデータ転送を可能にし、20Gbps、40Gbps、80Gbpsの3モデルをラインアップしている。加えて、最大240Wの高出力充電や映像出力も対応し、多様なシーンで活用できる。

「OWL-CBG01CC」シリーズは、USB4 Version 2.0（Gen4）規格に準拠しており、最大80Gbpsの転送速度を実現している。このケーブルは、従来のUSB4（40Gbps）ケーブルの約2倍の速度で、8K動画やRAWデータなどの大容量ファイルもスムーズに転送できるという。さらに、DisplayPort Alternate Mode（DP Altモード）に対応しており、8K/60Hzの高精細映像を出力可能。プロフェッショナルな映像制作やクリエイティブワークにも適している。

同シリーズはまた、USB Power Delivery EPR（Extended Power Range）に対応しており、最大240W（48V/5A）の高出力でノートPCやゲーミング機器を迅速かつ安全に充電できる。さらにThunderbolt 5やUSB-IF正規認証を得ていることもあり、信頼性と安全性が確保されている。

「OWL-CBG01CC」シリーズは、急速充電や大容量データの転送を必要とするユーザーにとって理想的な選択肢を提供する。選べる3つのモデルがあり、用途に合わせて最適なケーブルを選択できる。1年間の保証も付いており、安心して使用できる製品品質とサポート体制が整えられている。