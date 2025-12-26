これは地味に便利。折りたたみプラグのモバイルタップをサンワサプライが投入

サンワサプライは、持ち運びに便利な270度折り曲がるスイングプラグを採用したモバイルタップ「TAP-M601W（2個口）」「TAP-M701W（3個口）」「TAP-M801W（4個口）」を発売した。価格は1,210円から1,430円。

この新製品は、収納式スイングプラグを採用しており、プラグ先端部分は270度折れ曲がる設計となっている。このため、持ち運ぶ際にも周囲のものを傷つける心配がない。サイズはTAP-M601Wが28×71.5mm、TAP-M701Wが28×85.5mm、TAP-M801Wが28×99.5mmで、コンパクトさが際立つ。さらに、10cmのコードが付いているため、重いACアダプタも安定して使用できる。

また、タップの側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくく、限られたスペースでも効果的に差込口を増やすことができる。出張や旅行に最適で、モバイルワークやテレワークを行う際も利便性が高い。

トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップがプラグの刃の根元についており、安全性にも配慮がされている。また、製品には面ファスナー仕様のケーブルタイがついており、使用後はコードをコンパクトにまとめられる。製品は電気用品安全法（PSE）に適合しており、安全性を確保している。

販売中の長さ違いのラインアップとして、2個口「TAP-M602W（0.2m）」や「TAP-M605W（0.5m）」、3個口「TAP-M702W（0.2m）」、4個口「TAP-M802W（0.2m）」などもある。