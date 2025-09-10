【本日】「エルデンリング ナイトレイン」17時からメンテ入り 高難度モード「深き夜」は9月11日10時半から
2025年09月10日 16時10分更新
フロム・ソフトウェアは9月9日、協力型サバイバルアクションゲーム「ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）」において、サーバーメンテナンスを実施すると公式X（Twitter）で告知。9月10日17時頃から18時ごろまでのメンテ中は、オンラインサービスが利用不可となる。
※オフラインでのゲームはプレイ可能
今回のメンテでは、バランス調整と不具合修正を含む最新のアップデートファイルを配信するとのこと。
また、高難度モード「深き夜」の開始時間は9月11日10時半を予定しているとアナウンス。しっかり準備し、手に汗握る冒険へ備えよう。
【ゲーム情報】
タイトル：エルデンリング ナイトレイン
ジャンル：協力型サバイバルアクション
販売：フロム・ソフトウェア（国内販売元）／バンダイナムコエンターテインメント（海外販売元）
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One（SMART DELIVERY対応）／PC（Steam）
※パッケージ版はPS5／PS4のみ。
発売日：発売中（2025年5月30日）
価格：
通常版：5720円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：7480円（ダウンロード版）
コレクターズエディション：3万2120円（パッケージ版）
プレイ人数：3人 ※シングルプレイ対応
CERO：D（17歳以上対象）
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
