いちご2倍の「得盛いちごパフェ」も！ ミニストに“紅ほっぺ”いちごのパフェが来たよ

ミニストップは12月26日より、いちご品種「紅ほっぺ」を使用した新商品「紅ほっぺいちごのパフェ」と「得盛いちごパフェ」を、国内のミニストップ店舗で発売します。

通常も得盛も選べる「紅ほっぺいちごのパフェ」が登場

▲紅ほっぺいちごのパフェ 540円

「紅ほっぺいちごのパフェ」は、甘さと酸味のバランスが良いとされる品種「紅ほっぺ」を使用したパフェです。

いちごソースにはビタミンCを加え、仕上げにいちごと相性が良い練乳をトッピングしています。やさしい甘さとコクのある味わいを楽しめるといいます

▲得盛いちごパフェ 810円

「紅ほっぺいちごのパフェ」と比べていちごの使用量を2倍にした「得盛いちごパフェ」も用意されます。

いちご＋練乳の間違いない組み合わせ！

ミニストップといえば、店内手作りのパフェやスイーツが名物ですが、今回、冬の定番「いちご」を主役にしたパフェが登場します。いちごと練乳を組み合わせた構成で、甘酸っぱさとコクを楽しめそうです。

いちごの使用量が2倍の「得盛」も用意されており、果実のジューシー感をしっかり味わえるうれしいラインアップですね。

年末のちょっとしたご褒美や、気分転換のおやつとして味わいたいですね。

※価格は税込み表記です。