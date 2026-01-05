このページの本文へ

【本日】ケンタの“辛いやつ”「レッドホット」2種がそろって登場！辛いもの好き歓喜

2026年01月05日 13時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　
　ケンタッキーフライドチキンは1月5日より、数量限定で「レッドホットチキン」と「レッドホットツイスター」を全国の店舗で発売します。

　夏の定番として知られる辛旨メニュー「レッドホットチキン」は、昨年に続き、冬の時期での登場です。一方の「レッドホットツイスター」は、2018年以降7年ぶりにリニューアル復活を果たしたメニューで、今年の夏に続いての展開となります。

▲レッドホットチキン　340円

　スパイスを効かせた衣で仕上げたフライドチキンで、刺激的な辛さの中に鶏肉の旨味を感じられるといいます。チキンはKFC独自の製法により、噛んだ際に肉の旨味が広がる点が特徴とされています。

▲レッドホットツイスター　390円

　トルティーヤでカーネルクリスピーとレタスを包み、「レッドホットチキン」の辛さを再現した特製ソースを合わせています。

　辛さがクセになる2商品が、この冬、同時に楽しめます。さらに、辛い物を求める人にはうれしいことに「激辛ソース」が別売りされます。

▲激辛ソース　30円

　1辛から5辛まで好みに合わせて辛さを調整できます。特に5辛は、強い刺激を求める人向けなんだとか。

・関連記事：お待ちかね！ ケンタの「レッドホットチキン」が復活！「激辛チャレンジ」もあるよ

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧