炭火×国産牛×トリュフの三拍子！年始だけの贅沢「牛ステーキ丼」

牛肉丼などを提供する「肉のヤマ牛」は、2026年1月1日より、「国産牛ステーキ丼 トリュフオニオンソース」を全国の店舗で期間限定販売します（ビルイン店舗では1月4日発売）。1人前1290円、1.5人前1690円。

年始限定で特別に提供されるメニューで、炭火で焼いた国産牛ステーキに、トリュフオイルを加えたオニオンソースを合わせた一杯です。

オニオンソースは甘みと酸味のバランスがよく、肉厚でジューシーな牛肉と組み合わせることで、“最後まで箸が止まらない”味わいに仕上げているとのことです。



なお、持ち帰りにも対応。



販売期間は、ショッピングセンター内の店舗では1月1日～8日、ビルイン店舗では1月4日～8日です。

「国産牛ステーキ丼 トリュフオニオンソース」

年末年始の特別メニュー

国産牛ステーキに芳醇なトリュフオニオンソースをあわせた“肉の旨みを存分に味わえる自信作”なんですって。



切りたて、焼きたての牛肉メニューが自慢のヤマ牛で、年始らしい特別感のある丼メニューが登場しました。

本商品は数量限定で、店舗の状況により売り切れとなる場合があります。気になる人は早めに店舗に向かいましょう！

※価格は税込み表記です。