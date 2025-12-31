このページの本文へ

肉のヤマ牛で2026年1月1日より発売

炭火×国産牛×トリュフの三拍子！年始だけの贅沢「牛ステーキ丼」

2025年12月31日 11時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　牛肉丼などを提供する「肉のヤマ牛」は、2026年1月1日より、「国産牛ステーキ丼 トリュフオニオンソース」を全国の店舗で期間限定販売します（ビルイン店舗では1月4日発売）。1人前1290円、1.5人前1690円。

　年始限定で特別に提供されるメニューで、炭火で焼いた国産牛ステーキに、トリュフオイルを加えたオニオンソースを合わせた一杯です。

　オニオンソースは甘みと酸味のバランスがよく、肉厚でジューシーな牛肉と組み合わせることで、“最後まで箸が止まらない”味わいに仕上げているとのことです。

　なお、持ち帰りにも対応。

　販売期間は、ショッピングセンター内の店舗では1月1日～8日、ビルイン店舗では1月4日～8日です。

「国産牛ステーキ丼 トリュフオニオンソース」
年末年始の特別メニュー

　国産牛ステーキに芳醇なトリュフオニオンソースをあわせた“肉の旨みを存分に味わえる自信作”なんですって。

　切りたて、焼きたての牛肉メニューが自慢のヤマ牛で、年始らしい特別感のある丼メニューが登場しました。

　本商品は数量限定で、店舗の状況により売り切れとなる場合があります。気になる人は早めに店舗に向かいましょう！

※価格は税込み表記です。

