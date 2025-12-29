このページの本文へ

名代宇奈ととで本日より

「うなぎの二色丼」復活！ ごはん大盛り無料！白焼＆蒲焼がWの人気メニュー

2025年12月29日 12時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　名代宇奈ととは「白焼と鰻の二色丼」を12月29日～2026年1月25日の期間限定・数量限定で全国の対象店舗で販売します。

白焼か蒲焼か迷ったらこれ！
限定「白焼と鰻の二色丼」

　宇名ととは、うな丼、うなぎを安価で楽しめるお店。今回登場する「白焼と鰻の二色丼」は、これまで限定販売のたびに反響を集めてきたメニューで、年末年始の時期にあわせて復活です。

▲白焼と鰻の二色丼　店内・テイクアウト 1380円、デリバリー 1950円
　※白焼と鰻の二色丼三昧セット　2000円

　白焼とうなぎの蒲焼を1杯の丼で味わえるメニューです。蒲焼は宇奈とと特製のタレを使用し、ごはんと合わせやすい仕立てとされています。

　白焼はわさび醤油と白髪ねぎを添え、うなぎ本来の味わいを引き立てる構成といいます。炭火で焼き上げたうなぎの香ばしさと、それぞれ異なる食べ方を同時に楽しめる点が特徴です。

　店内飲食と持ち帰りのいずれにも対応しており、ごはん大盛りは無料です。デリバリーでは赤だしと柴漬けが付いたセットでの提供となります。

■販売店舗
・白焼と鰻の二色丼、白焼と鰻の二色丼三昧セットを販売
東京　新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店
神奈川　川崎店
大阪　梅田店、南森町店、本町店、九条店

・白焼と鰻の二色丼のみ販売
大阪　十三店、あびこ店、香里園店
テイクアウト・デリバリー専門店　曳舟店
※数量限定・売り切れ次第終了
※ごはん大盛り無料は店内飲食・テイクアウト限定

甘さとさっぱり感を同時に楽しむ！

　白焼と蒲焼を同時に楽しめる二色丼は、年末年始らしい特別感があります。特製のタレとわさび醤油、どちらもうなぎ本来の旨味を引き立ててくれそう！

　年末年始の、ちょっと贅沢をしたいタイミングに利用してみては？

※価格は税込み表記です。

