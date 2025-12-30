「ラブラブポーションサーティワン」今だけ登場！推しフレーバー1位の人気商品

B-R サーティワン アイスクリームは12月27日より、期間限定フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」を発売中です。

本商品は、2025年3月に実施された「サーティワン ＃推しフレーバー総選挙2025」で、投票総数58万票超の中から1位に選ばれた「ラブポーションサーティワン」が、公約通りパワーアップして登場したものです。

▲ラブラブポーションサーティワン 420円

「ラブラブポーションサーティワン」は、ホワイトチョコレートとラズベリーのアイスクリームをベースに、ラズベリーソース入りのハート型菓子と、新たに開発されたミニハート型菓子を加えたフレーバーです。

従来の特徴であるホワイトチョコレートとラズベリーの組み合わせはそのままに、チョコレートビッツをミニハート型菓子へ変更し、ハート型菓子をより多く取り入れた構成となっています。

▲大：ラズベリーソース入りのいつものハート型菓子

小：少しビターで、小さくなったミニハート型菓子

ミニハート型菓子は、従来のハート型菓子の半分サイズで、チョコレートビッツと同様の食感と味わいのバランスが考慮されています。

▲従来のラブポーションサーティワン

この冬だけの特別仕様！

「ラブポーションサーティワン」の魅力はそのままに、見た目と食感に変化を加えた一品です。ハート型菓子が小型化し、数が増えたことで、食べ進める楽しさも広がりそうです。

なお、ダブルでおすすめの組み合わせは「ジャモカアーモンドファッジ」と「ロッキーロード」とのこと。

こちらの販売は期間限定なので、気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。