大サイズの「上海老天」を10万尾用意！ はなまるで大晦日限定、各店舗にて販売

讃岐うどんチェーン はなまるうどんは、大晦日限定の商品として12月31日に「上海老天」と「野菜かき揚げ」の年越し天ぷらパックを、全国の店舗（一部店舗を除く）で販売します。

はなまるうどんで大晦日限定「上海老天」

テイクアウトも！

年越し天ぷらパックは、大晦日限定の特別な天ぷらパックで、一年の締めくくりにふさわしい商品としています。



大ぶりでプリプリとした上海老天2本セットと、出汁と相性のよい天ぷらとして人気の高い野菜かき揚げ2個セットを用意。店内飲食と、テイクアウト両方可能で、テイクアウトして自宅での年越しそば・うどんのトッピングにも最適なんだとか。



▲上海老天 1本 360円、2本 700円

大晦日限定商品として提供する海老天です。通常販売している大海老天よりも大きいサイズのブラックタイガーを使用し、店舗で1本ずつ揚げています。

▲野菜かき揚げ 2個 340円

出汁との相性が良いという野菜かき揚げを2個セットにした商品です。





年越し天ぷらパックの販売は12月31日のみで、予定数に達し次第終了です。モバイルオーダーやデリバリーでの取り扱いはありません。

年越しうどんに主役級の一品

今回の年越し天ぷらは、はなまるうどんが創業25周年を迎え、本社を讃岐うどんの本場である香川県・高松へ移転した節目の年を締めくくる企画として展開されます。

テイクアウトにもオススメとのことで、お店で揚げた天ぷらを持ち帰れるのは、年末の慌ただしい日には心強いです。大晦日の食卓に、少しだけ特別感を添えてくれそう！

※価格は税込み表記です。