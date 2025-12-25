ローソン「白いメロンパン」は山梨県産シャインマスカットを使用　関東甲信越限定

ローソンは12月23日より、「白いメロンパン（山梨県産シャインマスカットのジャム）」を、関東甲信越地区のローソン店舗で販売しています。

対象エリアは山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県で、ナチュラルローソンとローソンストア100を除く約4600店です。

▲白いメロンパン（山梨県産シャインマスカットのジャム） 171円

ローソンファーム山梨で栽培された、程よい酸味が特長とされるシャインマスカットのジャムを使用しています。

焼き上げたビスケット生地でジャムをサンドした仕立てで、生地のシャリっとした食感と、シャインマスカット由来のさわやかな風味が特徴といいます。

ローソンファームは全国16ヵ所で展開されている農地所有適格法人で、各地のファームで生産された農産物は、一部のローソングループ店舗や商品原材料として活用されています。

ローソンファーム山梨では、シャインマスカットのほか、巨峰や桃などを生産しています。

地域素材を生かした一品

ローソンは、9月にローソンファーム山梨産ぶどうを使ったスイーツ、11月に同ファーム産白桃を使ったベーカリーを発売し、累計で約20万個を販売するほどの人気商品となっています。「白いメロンパン」も、こうした取り組みの流れをくむ一品となります。

地域の素材を使った商品をコンビニで気軽に買えるのはうれしいですね。ご当地感のある一品、見かけたらお試しを！

※価格は税込み表記です。