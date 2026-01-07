ASUSがインテル、AMD、クアルコムの次世代CPU搭載で超軽量の「Zenbook」や「GoProコラボPC」など2026年モデルを発表

アクションカメラとのコラボは珍しいですね





ASUSはCES2026でインテルの次世代CPUを搭載したコンシューマー向けPCをグローバル向けに発表した。

Snapdragon X2で軽量&長時間駆動

「ASUS Zenbook A16」（UX3607）

「ASUS Zenbook A14」（UX3407NA）

ASUSが独自開発したセラミックとアルミニウムの合金素材「セラルミナム」ボディが特徴で重さは16が1.2kg、14は1kgを切る。16のディスプレーは3KOLEDで120Hz駆動だ。

最新のQualcomm Snapdragon X2 Eliteを搭載し、NPU 80TOPSを内蔵する。70Whのバッテリーを搭載し、1日中稼働することができる。

14/16ともに日本特別モデルをラインナップとして発売予定だ。

次世代Core Ultra/Ryzen搭載可能なモバイルノート

「ASUS Zenbook S16」（UM5606GA）

「ASUS Zenbook S14」（UX5406AA）

最新のインテル Core Ultraシリーズ3または、最新のAMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサを搭載する薄型軽量のモバイルノートだ。天板はセラルミナムを採用し、最薄部は11mmで、16は1.5kg、14は1.2Kg。

1月下旬以降に日本でも発売となる予定だ。

AMD Ryzen AI 400シリーズ

「ASUS Zenbook 14」（UM3406GA）



最新のAMD Ryzen AI 400シリーズを搭載し、14型フルHD有機ELディスプレイと、AI機能に対応するNPU 50TOPSを搭載した、Copilot+ PCだ。

1月下旬以降に日本でも発売となる予定だ。

CoreUltraシリーズ3のビジネスノート

「ASUS ExpertBook Ultra」（B9406）



法人向けノートPCシリーズで、厚みは10.99mm、重さは990gで、インテルのCoreUltraシリーズ3を搭載。AI機能が向上したASUS独自のAIアプリケーション「ASUS MyExpert」もインストールされている。

ディスプレーは最高で、3Kタンデム有機ELディスプレイを搭載する。日本では2026年第2四半期以降発売を予定する。

Snapdragon X2のタブレットPC

「ASUS ProArt PZ14」（HT7407NA）



クリエイター向けブランドのProArtで、QualcommのSnapdragon X2 Eliteを搭載した2in1ノートPCだ。ディスプレーは3KOLEDで144Hz、1000ニトの「ASUS Lumina Pro OLED」を搭載する。

新しくなったASUS Pen 3.0はMPP 2.6に準拠し、リアルな書き心地とハプティックフィードバックにも対応する。ワイヤレス充電が可能で、本体カバーのペン収納ケースに格納することで充電可能。

日本では4月以降発売を予定している。

AMD Ryzen AI MAX+の2in1

「ASUS ProArt PX13」（HN7306EA）



こちらはコンバーチブル型の2in1ノートPCで、AMD Ryzen AI MAX+ 395と64GBのメインメモリーを搭載する。

日本では１月下旬以降発売を予定する。

アクションカメラ好きのための2in1

「ProArt GoPro Edition」(PX13)



アクションカメラブランド「GoPro」とのコラボモデルで、本体や付属アクセサリまで、GoProデザインを採用する。

アウトドアで堅牢なイメージを施した天板部分、GoProブルーのキーボードバックライトや、ファンクションキーに配置された「GoPro Hotkey」を押すことで、簡単に「GoPro Player」を起動できる。

AMD Ryzen AI MAX+ 395と128GBのメインメモリーを搭載、ハードシェル・スリーブケースが付属するほか、本体が収納されているボックスはカスタマイズ可能なギアストレージとして使用することができ、細かく区切られた緩衝材をくりぬくことで、GoProデバイスや撮影に必要なアクセサリを収納し持ち運ぶことも可能。

日本では１月下旬以降発売を予定している。

お手頃ゲーミングノート

「ASUS TUF Gaming A14」（FA401UM / FA401EA）



TUF GamingはASUSブランドのゲーミングノートPCで、ROGよりお求めやすいお値段が魅力だ。AMDの Ryzen AI MAX+ 392を搭載したFA401EAとRyzen AI 400シリーズ搭載のFA401GA」が登場した。

日本では1月下旬以降発売を予定している。