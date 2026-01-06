DellがゲーミングPC「Alienware」の最強モデル「Area-51」に持ち歩ける「Aurora」など2026年モデルを発表

「ウルトラ・スリム」と「エントリーモデル」も発売を予告





DellはゲーミングPC「Alienware」シリーズの2026年モデルを4機種発表した。

発表したのは、「Alienware 16 Area-51」、「Alienware 18 Area-51」、「Alienware 16X Aurora」、「Alienware Area-51 Desktop」で、「ウルトラ・スリム」と「エントリーモデル」も発売を予告した。

フラッグシップは16と18型

「Alienware 16 Area-51」

「Alienware 18 Area-51」

最上位のArea-51シリーズでは16/18型が発表となった。CPUはインテル「Core Ultra 200HX」で、GPUはNVIDIA「GeForce RTX 5070Ti/5080/5090」を採用する。

メインメモリーは16/32/64GBでDDR5 ６４００MTｓ、ストレージは1/2/4/8/16TBで4TB以上ではRAID0となる。

ディスプレーは16インチはWQXGAのOLEDで2560×1600ドット、240Hz、0.2ms、120% DCI-P3、最高620ニト。18インチはWQXGAで2560×1600ドット、300Hz、3ms、100% DCI-P3、500ニト。

インターフェースは左側面にヘッドセットジャック、SDカードスロット、背面にUSB3.2 Gen 1 Type-A×3、Thunderbolt 5×2、HDMI 2.1出力を持つ。

バッテリーは16/18ともに96Wh搭載でACアダプターは360W出力。サイズは16が365×290mmで厚みは24.22～28.5mm、重さは3.4kg。18は410×320mmで24.32～30.5mm、4.34kg。

携帯性とパフォーマンスを両立

「Alienware 16X Aurora」



上位CPUとGPUにOLEDも搭載しながら、携帯性も実現したゲーミングノートPCだ。

CPUはインテルの「Core Ultra Series 2」で、「CoreUltra 5 235HX」、「CoreUltra 7 255HX」、「CoreUltra 9 275HX」で、GPUはNVIDIA GeForce RTX5060/ RTX5070を搭載する。

メインメモリーは16/32/64GBでDDR5 5600MTs、ストレージは512GB/1/2TBを選択可能だ。

ディスプレーは16インチWQXGAで2560×1600ドットのOLEDで、240Hz、0.2ms、最高620ニト、1000:1コントラストだ。

インターフェースは本体左に有線LAN、USB 3.2 Gen 1 TypeA、ヘッドセットを、背面にパワー入力、USB 3.2 Gen 1 TypeA、Thunderbolt4.0、USB 3.2 Gen2 TypeC、HDMI 2.1を搭載する。

サイズは356.98×265.43mmで厚みは19.2～23.4mm、重さは2.66kgだ。

AMD Ryzen 9000対応

「Alienware Area-51 Gaming Desktop」



CPUには「Ryzen 7 9700X」、「Ryzen 9 9950X3D」に新発表となった「Ryzen 7 9800X3D」を、GPUにはNVIDIA「GeForce RTX 5070/ 5070Ti/ 5080/ 5090」を採用する。

メインメモリーは32/64GBでDual Channel DDR5 XMP 6400MTs、ストレージは1/2/4/6/8/12TBだ。

PCI-Expressは、x16 Gen5、x2 Gen4、x1 Gen3、電源は850/1500W。インターフェースは上部に、マイク入力、ラインアウト、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C×2、背面にUSB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 2.0×5、USB 3.2 Gen 2 Type-C×2、USB4 Type-C×2、有線LAN、SPDIF、ラインイン、ラインアウト。

サイズは231.6×610.5×569mmで、重さは34.5kg。