【1本約187円】角ハイボール24缶セットがAmazonタイムセールに登場
2025年12月25日 17時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「角ハイボール 350ml×24缶」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーが展開するウイスキーハイボールの缶商品「角ハイボール 350ml×24缶」が、Amazonタイムセールの対象となっています。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,842円から7％割引となり、税込4,480円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。
「角ハイボール」の特徴
Amazon商品ページより
サントリー 角ハイボールは、飲食店で提供される角ハイボールの味わいを自宅でも気軽に楽しめるよう開発された缶商品です。ソーダの爽快なのど越しにこだわり、口当たりの良い泡立ちと炭酸の刺激を追求したとされています。
レモンスピリッツで風味付けすることで、レモンを絞ったスタイルの「ちょいしぼ角ハイボール」を再現している点も特徴です。アルコール度数は7％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「角ハイボール 350ml×24缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
いつも飲んでいる人も、年末年始に向けてストックしておきたいという人も、期間限定のAmazonタイムセールでチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
