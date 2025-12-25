【1本約187円】角ハイボール24缶セットがAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「角ハイボール 350ml×24缶」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーが展開するウイスキーハイボールの缶商品「角ハイボール 350ml×24缶」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,842円から7％割引となり、税込4,480円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。

「角ハイボール」の特徴

Amazon商品ページより

サントリー 角ハイボールは、飲食店で提供される角ハイボールの味わいを自宅でも気軽に楽しめるよう開発された缶商品です。ソーダの爽快なのど越しにこだわり、口当たりの良い泡立ちと炭酸の刺激を追求したとされています。

レモンスピリッツで風味付けすることで、レモンを絞ったスタイルの「ちょいしぼ角ハイボール」を再現している点も特徴です。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「角ハイボール 350ml×24缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

いつも飲んでいる人も、年末年始に向けてストックしておきたいという人も、期間限定のAmazonタイムセールでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。