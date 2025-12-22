『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』がセールに初登場！
コーエーテクモが「Holiday Sale 2025」を各デジタルストアで開催！人気タイトルが最大90％オフ
コーエーテクモゲームスは12月22日、Steam／ニンテンドーeショップ／PlayStation Store／Microsoft Store／Epic Games Storeにて配信中の同社タイトルを、通常価格の最大90％オフで提供する「コーエーテクモ Holiday Sale 2025」を開催。
セール期間は、Steamは2026年1月6日3時まで、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeは2026年1月7日23時59分まで、Microsoft Store は2026年1月8日19時まで、Epic Games Storeは2026年1月9日1時までとなる。
本セールでは、初セールとなる『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』、価格改定後初セールとなる『Fate/Samurai Remnant』をはじめ、多数の人気タイトルやダウンロードコンテンツがお求めやすい価格で購入可能。
加えて、『無双アビス』『仁王 Complete Edition』『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』が過去最大の割引率でセールとなっている。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設ページを確認してほしい。
＜実施期間＞
Steam：2025年12月19日3時～2026年1月6日3時
ニンテンドーeショップ：2025年12月12日0時～2026年1月7日23時59分
PlayStation Store：2025年12月22日0時～2026年1月7日23時59分
Microsoft Store：2025年12月18日5時～2026年1月8日19時
Epic Games Store：2025年12月12日1時～2026年1月9日1時
※セール終了日順に表記しております。
※すべて日本時間となります。
＜特設ページ＞
https://www.gamecity.ne.jp/sale/
■対象タイトル（一部）
紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～ ※初セール！
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）
●通常版
価格：8580円 ⇒ セール価格：6435円（25％オフ）
●Digital Deluxe
価格：1万10円 ⇒ セール価格：7507円（25％オフ）
●Digital Deluxe with Season Pass
価格：1万3860円 ⇒ セール価格：1万1088円（20％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012578/
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088028
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3259600/_/
Fate/Samurai Remnant ※価格改定後初セール！
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）
●通常版
価格：4950円 ⇒ セール価格：3960円（20％オフ）
●Digital Deluxe
価格：7480円 ⇒ セール価格：5984円（20％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA07424_00-GAME000000000000
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000051468.html
■Steam
https://store.steampowered.com/app/1902690/FateSamurai_Remnant/
無双アビス
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）／Xbox Series X|S
●通常版
価格：2970円 ⇒ セール価格：1989円（33％オフ）
●スタートダッシュエディション
価格：4950円 ⇒ セール価格：3316円（33％オフ）
●フルコスチュームエディション
価格：9680円 ⇒ セール価格：6485円（33％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP4108-PPSA25843_00-WARRIORSABYSS000
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000085853
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3178350/_/
■Microsoft Store
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/productid/9nfxnpzrkxbf
ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～
※機種により価格が異なりますのでご注意ください。
PlayStation 5／PC（Steam）／Xbox Series X|S
●通常版
価格：9680円 ⇒ セール価格：6292円（35％オフ）
●Digital Deluxe
価格：1万1110円 ⇒ セール価格：7221円（35％オフ）
●Digital Deluxe with Season Pass
価格：1万5620円 ⇒ セール価格：1万153円（35％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/concept/10012240
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3123410/_/
■Microsoft Store
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/xbox-series-xs/9n4fs4147vt1
PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox One
●通常版
価格：8580円 ⇒ セール価格：5577円（35％オフ）
●Digital Deluxe
価格1万10円 ⇒ セール価格：6506円（35％オフ）
●Digital Deluxe with Season Pass
価格：1万4520円 ⇒ セール価格：9438円（35％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA50768_00-YUMIA10000MASTER
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000085990.html
■Microsoft Store
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/xbox-one/9NFHN3JJDP7D/0010
仁王 Remastered Complete Edition
PlayStation 5
仁王 Complete Edition
PlayStation 4／PC（Steam
価格：6380円 ⇒ セール価格：638円（90％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA02464_00-NIOHCEPS50000000
■Steam
https://store.steampowered.com/app/485510/_Complete_Edition/
■Epic Games Store
https://www.epicgames.com/store/ja/p/nioh-the-complete-edition
※そのほかのセールラインナップならびにセール対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。
※セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。
※ PlayStation, PS5, PS4は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※©Valve Corporation. Steamは、米国およびまたはその他の国のValve Corporation の商標およびまたは登録商標です。
※© TYPE-MOON/コーエーテクモゲームス All rights reserved. 制作協力 アニプレックス
※©コーエーテクモゲームス All rights reserved.