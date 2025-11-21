「ダンガンロンパ15周年フェス」に最速試遊ブース登場！ マウスコンピューターが展示

マウスコンピューターは、11月29日にベルサール東京日本橋で開催される「ダンガンロンパ15周年フェス-超高校級の大感謝祭」にブース出展し、ゲーミング機材の協賛を行うという。フェスではスパイク・チュンソフトの新作「スーパーダンガンロンパ２×２」を世界最速で試遊できる機会が提供される。

マウスコンピューターのブースでは、最新鋭のゲーミングパソコン「G TUNE FZ-I7G70」と「NEXTGEAR JG-A7A7X（ホワイト）」を使用して人気タイトル「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」を試遊することが可能だ。これに伴い、機材協賛を記念したSNSキャンペーンの実施も予定されている。詳細は同社のゲーミングXアカウント（@GTUNE_NEXTGEAR）で随時発表されるという。

「G TUNE FZ-I7G70」は、GeForce RTX 5070とインテル Core Ultra 7プロセッサー265Kを搭載したフルタワーゲーミングパソコンで、パフォーマンスとビジュアルの両面から最上のゲーミング体験を提供する設計だ。また、鮮やかな発色を実現するリフレッシュレート180Hz対応の「G-MASTER GB2770HSU-B6」も展示され、ゲーム中の激しい動きにも対応可能だ。

当日の入場は無料ではあるが、事前抽選による完全招待制となっており、申し込みは既に終了している。より詳しい情報は公式イベントページで確認してほしい。