スパイク・チュンソフトは3月10日、SteamにてPC向けダウンロードゲームを安く提供する「パブリッシャーセール2026」および「スプリングセール2026」を開催した。

3月27日までの17日間、55タイトルを最大90％オフの破格で購入できる。

※3月20日にセール名が切り替わるが、提供されるタイトルや割引率はそのまま

とくに目を引くのは、「スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園」の 213円（90％オフ） という破格のセール。今年は似て非なる新作「スーパーダンガンロンパ２×２」の発売が控えているので、今のうちに購入してプレイしておくとより楽しめるだろう。

そのほかには、恋愛アドベンチャー「メモリーズオフ 双想 ～Not always true～」が 2574円（70％オフ） 、夢の世界を探索する謎解きアドベンチャー「伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル」が 2191円（60％オフ） 、ダークホラーアクション「野狗子: Slitterhead」が 1494円（70％オフ） と、過去最高割引率を更新している。

さらに、ASCIIでレビューを掲載したことがあるマルチジャンルADV「終天教団」も 4886円（30％オフ） となっていた。記事と合わせてチェックしてもらいたい。

