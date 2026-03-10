【213円】「スーパーダンガンロンパ2」90％オフ スパイク・チュンソフトSteamセール開催
スパイク・チュンソフトは3月10日、SteamにてPC向けダウンロードゲームを安く提供する「パブリッシャーセール2026」および「スプリングセール2026」を開催した。
3月27日までの17日間、55タイトルを最大90％オフの破格で購入できる。
※3月20日にセール名が切り替わるが、提供されるタイトルや割引率はそのまま
とくに目を引くのは、「スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園」の213円（90％オフ）という破格のセール。今年は似て非なる新作「スーパーダンガンロンパ２×２」の発売が控えているので、今のうちに購入してプレイしておくとより楽しめるだろう。
そのほかには、恋愛アドベンチャー「メモリーズオフ 双想 ～Not always true～」が2574円（70％オフ）、夢の世界を探索する謎解きアドベンチャー「伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル」が2191円（60％オフ）、ダークホラーアクション「野狗子: Slitterhead」が1494円（70％オフ）と、過去最高割引率を更新している。
さらに、ASCIIでレビューを掲載したことがあるマルチジャンルADV「終天教団」も4886円（30％オフ）となっていた。記事と合わせてチェックしてもらいたい。
●求めよ、さらば与えられん――『終天教団』伏線が1つに収束するカタルシスは唯一無二の面白さ！【PCゲームレビュー】
https://ascii.jp/elem/000/004/312/4312863/
