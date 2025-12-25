このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第62回

気軽に飲める白のスパークリングワイン24本セットがAmazonタイムセールに登場！

2025年12月25日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 白 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　サントリー「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 缶ワイン 白 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場しています。

　350ml缶を24本セットにしたスパークリングワインで、現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,545円から12％オフとなり、3,980円で販売されています。1本あたりの価格は約166円となります。

アマゾンで酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 缶ワイン 白 [スパ缶 350ml×24本]を入手

「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 缶ワイン 白」の特徴
　「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 缶ワイン 白」のは、サントリー独自の醸造技術により、“ぶどうのおいしさ”が活きたワインをうたう商品です。

　ワインらしい味の厚みを保ちつつ、アルコール度数は9％から7％に変更され、飲みやすさがアップしたといいます。

　香り立ちの良いぶどうを厳選したワイン原料酒を使用し、フレッシュな果実感を強化したとされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　缶入りで扱いやすいスパークリングワインの24本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで12％オフの特別価格となっています。

　期間限定のAmazonタイムセールを活用して、この機会にまとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 缶ワイン 白 [スパ缶 350ml×24本]を入手

※価格は税込み表記です。

