気軽に飲める白のスパークリングワイン24本セットがAmazonタイムセールに登場！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 白 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

サントリー「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 缶ワイン 白 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場しています。

350ml缶を24本セットにしたスパークリングワインで、現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,545円から12％オフとなり、3,980円で販売されています。1本あたりの価格は約166円となります。

「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 缶ワイン 白」の特徴

Amazon商品ページより

「酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 缶ワイン 白」のは、サントリー独自の醸造技術により、“ぶどうのおいしさ”が活きたワインをうたう商品です。

ワインらしい味の厚みを保ちつつ、アルコール度数は9％から7％に変更され、飲みやすさがアップしたといいます。

香り立ちの良いぶどうを厳選したワイン原料酒を使用し、フレッシュな果実感を強化したとされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

缶入りで扱いやすいスパークリングワインの24本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで12％オフの特別価格となっています。

期間限定のAmazonタイムセールを活用して、この機会にまとめて購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。