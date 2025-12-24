アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第61回
「ザ・プレミアム・モルツ」20本セットがお得！ Amazonタイムセールで13％オフ
2025年12月24日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 20本」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 20本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格5,081円から13％オフとなり、4,399円で販売されています。20本セットのため、1本あたりの価格は約220円です。
「ザ・プレミアム・モルツ」の特徴
Amazon商品ページより
ザ・プレミアム・モルツは、磨きダイヤモンド麦芽を使用し、ブランドが掲げる「華やかな香り」がより一層鮮やかに楽しめるといいます。
また、素材や作り方にこだわることで、きめ細かくクリーミーな泡を実現したとしています。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
定番ビールとして親しまれているザ・プレミアム・モルツ20本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
参考価格から値下げされたこの機会は、年末年始のストック用として検討しやすいタイミングです。期間限定のAmazonタイムセールを活用して、まとめて購入してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
