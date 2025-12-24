「ザ・プレミアム・モルツ」20本セットがお得！ Amazonタイムセールで13％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 20本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 20本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格5,081円から13％オフとなり、4,399円で販売されています。20本セットのため、1本あたりの価格は約220円です。

「ザ・プレミアム・モルツ」の特徴

ザ・プレミアム・モルツは、磨きダイヤモンド麦芽を使用し、ブランドが掲げる「華やかな香り」がより一層鮮やかに楽しめるといいます。

また、素材や作り方にこだわることで、きめ細かくクリーミーな泡を実現したとしています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

定番ビールとして親しまれているザ・プレミアム・モルツ20本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

参考価格から値下げされたこの機会は、年末年始のストック用として検討しやすいタイミングです。期間限定のAmazonタイムセールを活用して、まとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。