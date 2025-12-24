発想が雑で最高！肉めし×牛丼、肉で殴ってくる「牛丼肉めし」登場

肉めし岡もとは12月24日より「牛丼肉めし」（1078円）を期間限定で発売する。

肉×肉の「牛丼肉めし」

牛肉の煮込みをご飯に盛り付けた“肉めし“が看板メニューの「肉めし岡もと」が、この時期だけの、"肉×肉"の一杯を展開する。

「牛丼肉めし」は、岡もとで定番の「肉めし」と、丼の定番メニューとして親しまれている「牛丼」を、一杯で同時に楽しめるメニュー。

「肉めし」の、秘伝のかえしとこだわりの割り下で丁寧にじっくり煮込むことでコクのある味わいと、牛肉の旨みと玉ねぎの甘みが際立つ牛丼の具を合わせ、二つの肉料理を一杯に豪快に盛り付け。

じっくり煮込んだ肉の深いコクと、牛丼ならではのジューシーな旨みを同時に味わえる、食べ応えのある一杯に仕上がったという。

さらに、もっと食べたい方には肉量を1.5倍にした「肉盛り！牛丼肉めし」（1298円）も販売する。

「肉×肉」でスタミナづけにも◎

異なる味わいの肉料理を組み合わせた、まさに"肉と肉を一緒に喰らう"一杯。「その発想はなかった……」と思えるくらいの豪快なアイデアに感服してしまう。



忙しい時期で疲れた体も、超ボリューミーな肉で回復するかも。今日はとことんお肉食べたい！という時に、チェックしてみてはいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）