リンガーハットに冬ちゃんぽん！「九条ねぎのあんかけ」「牛もつ」限定で発売

リンガーハットは12月24日より、冬の期間限定商品として「九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん」と「牛もつちゃんぽん」（一部店舗限定）を発売します。
九条ねぎが主役の冬ちゃんぽんが登場！
寒い時期に向けたメニューで限定メニュー。
▲九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん 麺200g1380円、麺100g1300円
※販売エリア：牛もつちゃんぽん販売店舗を除く全店
「九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん」は、国産九条ねぎの生の輪切りを60g使用し、麺を覆うように盛り付けています。
甘めの醤油スープに混合削り節オイルを合わせ、とろみのあるあんかけに。熱々のあんかけと、香り豊かな九条ねぎが合わさって、寒い時期にぴったりの一杯なんだとか。
選べるスープの牛もつちゃんぽんも！
また同日、「牛もつちゃんぽん」を103店舗限定で発売します。旨味と食感が特徴という牛もつを使用し、スープは醤油、チゲの2種類から選べます。
販売エリアは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、福岡県のロード・ビルイン店舗中心の103店舗限定です。
▲牛もつちゃんぽん 醤油 麺200g1390円、麺100g1310円
醤油スープは、あご出汁を隠し味に用い、にんにくと唐辛子のパンチが効いたスープに「牛もつ」の旨味が広がるといいます。
▲牛もつちゃんぽん チゲ 麺200g1490円、麺100g1410円
今年初登場となるチゲスープは、味噌とコチュジャンをベースに、にんにくの風味と唐辛子の辛み、6種の魚介の旨味を組み合わせています。
体が温まる新作が登場！
冬らしいメニューが気になる時期に、見逃せない新メニューが登場。特に「九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん」は、香ばしいねぎとあんかけでとても体が温まりそう。
期間限定メニューなので、気になる人は早めにチェックしてくださいね。
※価格は税込み表記です。