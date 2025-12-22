このページの本文へ

12月24日から登場

リンガーハットに冬ちゃんぽん！「九条ねぎのあんかけ」「牛もつ」限定で発売

2025年12月22日 17時35分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　リンガーハットは12月24日より、冬の期間限定商品として「九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん」と「牛もつちゃんぽん」（一部店舗限定）を発売します。

九条ねぎが主役の冬ちゃんぽんが登場！

　寒い時期に向けたメニューで限定メニュー。

▲九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん　麺200g1380円、麺100g1300円
　※販売エリア：牛もつちゃんぽん販売店舗を除く全店

　「九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん」は、国産九条ねぎの生の輪切りを60g使用し、麺を覆うように盛り付けています。

　甘めの醤油スープに混合削り節オイルを合わせ、とろみのあるあんかけに。熱々のあんかけと、香り豊かな九条ねぎが合わさって、寒い時期にぴったりの一杯なんだとか。

選べるスープの牛もつちゃんぽんも！

　また同日、「牛もつちゃんぽん」を103店舗限定で発売します。旨味と食感が特徴という牛もつを使用し、スープは醤油、チゲの2種類から選べます。

　販売エリアは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、福岡県のロード・ビルイン店舗中心の103店舗限定です。

▲牛もつちゃんぽん　醤油 麺200g1390円、麺100g1310円

　醤油スープは、あご出汁を隠し味に用い、にんにくと唐辛子のパンチが効いたスープに「牛もつ」の旨味が広がるといいます。

▲牛もつちゃんぽん　チゲ 麺200g1490円、麺100g1410円

　今年初登場となるチゲスープは、味噌とコチュジャンをベースに、にんにくの風味と唐辛子の辛み、6種の魚介の旨味を組み合わせています。
 

体が温まる新作が登場！

　冬らしいメニューが気になる時期に、見逃せない新メニューが登場。特に「九条ねぎのあんかけしょうゆちゃんぽん」は、香ばしいねぎとあんかけでとても体が温まりそう。

　期間限定メニューなので、気になる人は早めにチェックしてくださいね。

※価格は税込み表記です。

