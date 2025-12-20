冬の定番「酸辣湯」が今年も登場！すっぱ辛い！クセになりそう

れんげ食堂Toshuでは12月17日より、期間限定で「自家製辣油の酸辣湯麺」各種を発売中。

冬季恒例！れんげ食堂Toshuの「酸辣湯麺」

中華料理店のれんげ食堂Toshuに、身も心も温まる、毎年恒例の一杯が登場。

▲「酸辣湯麺」（869円、持ち帰り864円）

自家製辣油で作る「酸辣湯麺」は、国産小麦100％使用の中華麺で喉ごしの良さが自慢。



スープには「山西老陳酢のまろやかな酸味」、「金華ハムエキスの芳醇な香り」、「自家製辣油の風味豊かな辛さ」という三つのこだわりを詰め込み、酸味と香り、辛さが絶妙に絡み合うやみつきの味わいに仕上げている。

自家製辣油の酸辣湯スープセット、およびスープ単品でも販売する。

▲自家製辣油の酸辣湯スープセット（825円）

▲自家製辣油の酸辣湯スープ（649円、持ち帰り648円）

すっぱ辛い！クセになりそう

毎年恒例、酸味、香り、辛さの三重奏が楽しめる一杯。



単品でスープのみも販売されているので、その時の気分に合わせて選べるのも嬉しいところ。



寒い今の時期に、体があたたまる食事を探している方におすすめしたいメニューだ。すっぱ辛い味わいが好きな方にも。



（※文中の価格はすべて税込）