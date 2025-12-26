「国産ヒレ」「厚切りハラミ」など“ご馳走ステーキ”が数量限定で！地域ごとのこだわりメニュー

ステーキハウス ブロンコビリーは、12月27日より年末年始の特別メニューとして、地域ごとに異なる「ご馳走ステーキ」を数量限定で提供します。

関東エリアでは国産ヒレ、東海エリアではぶどう牛リブロース、関西・九州エリアでは特上ハラミを用意し、いずれも各地域限定の内容です。

関東エリア＋静岡県は「炭焼き国産やわらかヒレステーキ」

▲炭焼き国産やわらかヒレステーキ 3058円

関東エリアと静岡県の一部店舗では、国産ヒレ肉を使ったステーキを提供します。

ヒレはきめ細かく脂身の少ない人気の部位で、赤身の濃厚な肉の風味を楽しめるといいます。

▲ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆炭焼き国産やわらかヒレステーキ 3718円

（ハンバーグ150g＋ヒレステーキ150g）

提供店舗：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・静岡県（浜松有玉店を除く）限定

東海エリアは「炭焼きぶどう牛リブロースステーキ」

▲炭焼きぶどう牛リブロースステーキ 3168円

東海エリアと静岡県浜松有玉店では、ぶどう牛のリブロースを使用したステーキを提供します。赤身と脂身のバランスが特徴とされるリブロースを、炭焼きで仕上げるメニューです。

▲ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆炭焼きぶどう牛リブロースステーキ 3828円

（ハンバーグ150g＋リブロースステーキ150g）

提供店舗：愛知県・岐阜県・三重県、静岡県の浜松有玉店 限定

関西・九州エリアは「炭焼き特上厚切りハラミ」

▲炭焼き特上厚切りハラミ 3058円

関西・九州エリアでは、特上ハラミを厚切りにしたステーキを提供します。炭焼きで仕上げたハラミは、やわらかさと肉の旨みが特徴とされています。

▲ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆特上厚切りハラミ 3718円

（ハンバーグ150g＋ハラミ180g）

提供店舗：大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・福岡県 限定

「冬サラダバー」を2026年1月15日まで提供中！

ブロンコビリーでは、これらのメインメニューに加え、単品に追加できるセットメニューも用意しています。

12月27日から2026年1月15日までは「冬サラダバー」を実施しており、新鮮サラダバーや大かまどごはんなどを組み合わせて注文できます。

3つの「ご馳走ステーキ」が登場！

年末年始に向けて、地域ごとに異なるステーキが用意される特別企画が12月27日よりスタート。

どの地域も特別感のあるメニューとなっており、帰省や旅行先で違う地域のメニューを試してみるのも楽しそうです。まずは自分の住んでいる地域のメニューをチェックしてください！

※価格は税込み表記です。