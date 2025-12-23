アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第60回
サントリー「角ハイボール」グラス＋からあげ缶付き限定セットがAmazonタイムセールに登場！
2025年12月24日 00時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「角ハイボール オリジナルグラス・からあげ缶付」がAmazonタイムセールに登場！
「角ハイボール オリジナルグラス・からあげ缶付」は、サントリーの角ハイボール350ml缶24本に、オリジナルタンブラーとからあげ缶が付いた限定セットです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格5,220円から14％オフとなり、販売価格は4,480円です。1本あたりの価格は約187円となっています。
「角ハイボール オリジナルグラス・からあげ缶付」の特徴
Amazon商品ページより
本商品は、「角ハイボール」24缶に加え、角ハイボールオリジナルタンブラー1個と、からあげ缶1個がセットになった限定仕様です。
角ハイボールは、角瓶と同じ原酒を使用し、炭酸を強めに設計した“お店のおいしさを再現”したというハイボールです。
レモンスピリッツをブレンドすることで、レモンの香りを感じられる味わいとされています。アルコール度数は7％です。
まとめ：オリジナルグラス・からあげ缶付の限定セットが14％オフ！
「角ハイボール オリジナルグラス・からあげ缶付」は、24本セットに限定アイテムが付属する商品です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から14％オフで購入できる機会となっています。Amazonタイムセール期間中にチェックしておきましょう。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
