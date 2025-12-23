サントリー「角ハイボール」グラス＋からあげ缶付き限定セットがAmazonタイムセールに登場！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「角ハイボール オリジナルグラス・からあげ缶付」がAmazonタイムセールに登場！

「角ハイボール オリジナルグラス・からあげ缶付」は、サントリーの角ハイボール350ml缶24本に、オリジナルタンブラーとからあげ缶が付いた限定セットです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格5,220円から14％オフとなり、販売価格は4,480円です。1本あたりの価格は約187円となっています。

「角ハイボール オリジナルグラス・からあげ缶付」の特徴

本商品は、「角ハイボール」24缶に加え、角ハイボールオリジナルタンブラー1個と、からあげ缶1個がセットになった限定仕様です。

角ハイボールは、角瓶と同じ原酒を使用し、炭酸を強めに設計した“お店のおいしさを再現”したというハイボールです。

レモンスピリッツをブレンドすることで、レモンの香りを感じられる味わいとされています。アルコール度数は7％です。

まとめ：オリジナルグラス・からあげ缶付の限定セットが14％オフ！

「角ハイボール オリジナルグラス・からあげ缶付」は、24本セットに限定アイテムが付属する商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から14％オフで購入できる機会となっています。Amazonタイムセール期間中にチェックしておきましょう。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

