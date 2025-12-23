アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第59回
赤い箱が届いたら当たり！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」お楽しみボックスがセール価格に
2025年12月24日 00時20分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックス」がAmazonタイムセールに登場！
「サッポロ生ビール 黒ラベル」350ml缶12本がセットになったAmazon.co.jp限定商品「サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックス」が、Amazonタイムセールの対象となっています。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格3,111円から15％オフとなり、販売価格は2,649円となっています。1本あたりの価格は約221円です。
さらに、2026年1月3日まで7％オフクーポンも用意されており、お得に購入できるチャンスとなっています。
「サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックス」の特徴
Amazon商品ページより
「サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックス」は、350ml缶の12本セットです。アルコール度数は5％です。
本商品はAmazon限定企画として販売されており、抽選で50名に「えらべるPay3000円分」が当たるキャンペーンが付帯しています。
赤い箱で届いた場合が当選となり、同封の案内チラシに記載されたQRコードから申し込みができます。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックスは、12本セットで購入できるAmazon.co.jp限定商品です。現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から15％オフの価格で購入できるチャンスとなっています。
抽選で50名に「えらべるPay3000円分」が当たるキャンペーンにも参加できるので、Amazonタイムセール期間中にチェックしては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
