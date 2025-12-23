赤い箱が届いたら当たり！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」お楽しみボックスがセール価格に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックス」がAmazonタイムセールに登場！

「サッポロ生ビール 黒ラベル」350ml缶12本がセットになったAmazon.co.jp限定商品「サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックス」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格3,111円から15％オフとなり、販売価格は2,649円となっています。1本あたりの価格は約221円です。

さらに、2026年1月3日まで7％オフクーポンも用意されており、お得に購入できるチャンスとなっています。

「サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックス」の特徴

「サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックス」は、350ml缶の12本セットです。アルコール度数は5％です。

本商品はAmazon限定企画として販売されており、抽選で50名に「えらべるPay3000円分」が当たるキャンペーンが付帯しています。

赤い箱で届いた場合が当選となり、同封の案内チラシに記載されたQRコードから申し込みができます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

サッポロ生ビール 黒ラベル お楽しみボックスは、12本セットで購入できるAmazon.co.jp限定商品です。現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から15％オフの価格で購入できるチャンスとなっています。

抽選で50名に「えらべるPay3000円分」が当たるキャンペーンにも参加できるので、Amazonタイムセール期間中にチェックしては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。