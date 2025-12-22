夏限定の東京クラフトが25％オフ！ 「ゴールデンエール」がAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第58回
「東京クラフト ゴールデンエール 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーのクラフトビールブランド「TOKYO CRAFT」から登場している「東京クラフト ゴールデンエール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。
過去価格5,320円のところ、25％割引の3,999円で販売されており、1本あたりの価格は約167円です。
「東京クラフト ゴールデンエール」の特徴
「東京クラフト ゴールデンエール」は、「TOKYO」に愛着と敬意を込めてつくられてきたビールブランド「東京クラフト」から、数量限定で発売されている商品です。梅雨の時期が明け、夏の訪れを意識したゴールデンエールとして開発されました。
中味には、ハラタウブランホップをはじめとした複数種類のアロマホップを使用しており、フルーティーなホップ香とトロピカルな余韻、すっきりとした後味を持つ味わいに仕上げたとされています。
アルコール度数は6％で、賞味期限は2026年1月末となっています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「東京クラフト ゴールデンエール」が、現在開催中のAmazonタイムセールにより、24本セットが25％オフで購入できる機会となっています。
1本あたり約167円と手に取りやすい価格なので、期間限定のAmazonタイムセールを活用し、ケース単位での購入を検討してみては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
