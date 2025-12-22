アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第57回
【37％オフ】万博記念ビールがAmazonタイムセールでおトクに！
2025年12月22日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ワールドKANPAI ビール 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーの「ワールドKANPAI ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品として登場しています。
参考価格6,348円のところ、37％割引の3,999円で販売されており、1本あたりの価格は約167円です。
「ワールドKANPAI ビール」の特徴
Amazon商品ページより
「ワールドKANPAI ビール」は、「世界のみんなで乾杯したいビールをつくろう」をテーマにした、ユーザー参加型の商品開発モデルの第一弾として誕生しました。
2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の会場を中心に約2ヵ月間、ベースとなるビールを販売し、アンケートを通じて集めた声をもとに改良を重ねた完成品です。
中味は、使用するホップ品種の見直しや麦芽使用量の調整を行うことで、爽快感や飲みやすさを維持しつつ、香りや飲みごたえを強化したといいます。アルコール度数は5.5％でず。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
大阪・関西万博を記念し、世界中の声を集めて完成した「ワールドKANPAI ビール」は、現在開催中のAmazonタイムセールで24本セットが37％オフとなっています。
ケース購入でも1本あたり約167円と手に取りやすくなっている今がまとめ買いのチャンス。期間限定のAmazonタイムセールを活用して購入してみては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第58回
グルメ夏限定の東京クラフトが25％オフ！ 「ゴールデンエール」がAmazonタイムセールに登場
-
第56回
グルメ限定プレモルが今だけ割引！ 「甘美なコク」がAmazonタイムセールで21％オフ
-
第55回
グルメ「麒麟特製 レモンサワー」24本セットがAmazonタイムセールで14％オフ！
-
第54回
グルメ35％オフでまとめ買いのチャンス！ 「麒麟特製メロンソーダサワー」がAmazonタイムセールに登場
-
第53回
グルメ荒木飛呂彦デザイン缶ヱビスが20％オフ！ Amazonタイムセールに登場
-
第52回
グルメネット限定「ヱビスビール」5種11本セットがAmazonタイムセールで17％オフ！
-
第51回
グルメ定番ビールのまとめ買いがオトク！ 「キリンラガービール」24本セットがAmazonタイムセールに登場！
-
第50回
グルメ【20％オフ】ギフトにも使えるヱビス15本セットがAmazonタイムセールに登場
-
第49回
グルメ干支デザインの「ザ・プレミアム・モルツ」がAmazonタイムセールで割引中！
-
第48回
グルメスパークリングワイン12本が11％オフ！ 年末に向けてまとめ買いのチャンス
- この連載の一覧へ