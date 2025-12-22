【37％オフ】万博記念ビールがAmazonタイムセールでおトクに！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「ワールドKANPAI ビール 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの「ワールドKANPAI ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品として登場しています。

参考価格6,348円のところ、37％割引の3,999円で販売されており、1本あたりの価格は約167円です。

「ワールドKANPAI ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「ワールドKANPAI ビール」は、「世界のみんなで乾杯したいビールをつくろう」をテーマにした、ユーザー参加型の商品開発モデルの第一弾として誕生しました。

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の会場を中心に約2ヵ月間、ベースとなるビールを販売し、アンケートを通じて集めた声をもとに改良を重ねた完成品です。

中味は、使用するホップ品種の見直しや麦芽使用量の調整を行うことで、爽快感や飲みやすさを維持しつつ、香りや飲みごたえを強化したといいます。アルコール度数は5.5％でず。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

大阪・関西万博を記念し、世界中の声を集めて完成した「ワールドKANPAI ビール」は、現在開催中のAmazonタイムセールで24本セットが37％オフとなっています。

ケース購入でも1本あたり約167円と手に取りやすくなっている今がまとめ買いのチャンス。期間限定のAmazonタイムセールを活用して購入してみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。