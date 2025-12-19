このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第56回

限定プレモルが今だけ割引！ 「甘美なコク」がAmazonタイムセールで21％オフ

2025年12月19日 20時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 350ml 24本」が、現在Amazonタイムセールの対象商品となっています。

　参考価格6,045円から21％オフとなり、販売価格は4,799円です。24本入りのため、1本あたりの価格は約200円となっています。

アマゾンでザ･プレミアム･モルツ 甘美なコク 350ml 24本を入手

「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク」の特徴
Amazon商品ページより

　「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク」は、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドから登場した限定のエールビールです。

　濃色麦芽由来の深みのあるコクと、甘芳ばしい味わいが特徴で、欧州産アロマホップと上面発酵酵母由来のフルーティな香りを組み合わせているといいます。アルコール度数は6％で、容量は350mlです。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　限定商品の「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

　1本あたり約200円ととてもお得にまとめ買いができるので、Amazonタイムセールを活用して購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでザ･プレミアム･モルツ 甘美なコク 350ml 24本を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧