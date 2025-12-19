アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第56回
限定プレモルが今だけ割引！ 「甘美なコク」がAmazonタイムセールで21％オフ
2025年12月19日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！
「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 350ml 24本」が、現在Amazonタイムセールの対象商品となっています。
参考価格6,045円から21％オフとなり、販売価格は4,799円です。24本入りのため、1本あたりの価格は約200円となっています。
「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク」の特徴
Amazon商品ページより
「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク」は、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドから登場した限定のエールビールです。
濃色麦芽由来の深みのあるコクと、甘芳ばしい味わいが特徴で、欧州産アロマホップと上面発酵酵母由来のフルーティな香りを組み合わせているといいます。アルコール度数は6％で、容量は350mlです。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
限定商品の「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
1本あたり約200円ととてもお得にまとめ買いができるので、Amazonタイムセールを活用して購入しては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
