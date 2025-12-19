ASUS、ATX対応の新PCケース「PRIME AP303」シリーズを発売　TGとMESHの2系統展開

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるASUSブランドから、新製品ATX対応PCケース『PRIME AP303 TG シリーズ』と『PRIME AP303 MESH シリーズ』が12月19日に発売される。価格はTGシリーズが18,980円前後、MESHシリーズが17,980円前後で、それぞれブラックとホワイトの二色展開となる。また、どちらのシリーズも空間効率に優れ、Mini-ITXからATXまでのマザーボードに対応する。

PRIME AP303 TGシリーズは、ゲーミングPCのカスタマイズを飾る強化ガラスのサイドパネルが特徴としている。これにより、内部のパーツやLEDの演出を楽しみながら視覚的な美しさを追求できるという。また、フロントメッシュパネルを採用し、高い冷却性能を誇る。シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上がっており、360mmのグラフィックボードや180mmのATX電源に対応する。

一方、PRIME AP303 MESHシリーズは、フロントとサイドにメッシュパネルを搭載し、特に冷却性能を重視した設計が売りとなっている。内部の熱を効率的に放出することで、安定した動作をサポートする。外観はクリーンでシンプル、どのようなインテリアとも調和するスタイリッシュさを持っている。

どちらのPCケースも215×425×485mmの寸法で、7つの拡張スロットを備え、複数のファンやラジエーターを搭載可能だ。初期状態でリアに120mmファンがプリインストールされており、最大360mmのラジエーターや165mmのCPUクーラーにも対応するため、ハイエンドのカスタマイズを可能にしている。