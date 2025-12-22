シリアルナンバー入り。MSIの“GODLIKE”10周年記念マザーボード「MEG X870E GODLIKE X EDITION」

エムエスアイコンピュータージャパンは12月24日より、AMD Ryzen 9000シリーズプロセッサー対応の最新マザーボード「MEG X870E GODLIKE X EDITION」を発売する。価格は259,980円で、数量限定の特別生産モデルとなる。

この「MEG X870E GODLIKE X EDITION」はMSIの10周年を記念したフラッグシップシリーズ「GODLIKE」の特別モデルだ。搭載チップセットはX870Eで、M.2 Shield Frozrには1〜1000までのシリアルナンバーが振られている。また、このマザーボードはコレクター向けのスタンドも付属し、ブラックラッキー君ぬいぐるみなど限定デザインの付属品も同梱される。

技術的特長としては、大容量64MBのBIOS ROMにより将来の最新AM5 CPUへの完全な互換性が確保されている。また、3.99インチEZ DASHBOARDを用いることでシステムモニタリングやトラブルシューティングを簡単に実行できるほか、背面コネクタからインスピレーションを受けたEZ LINKによりケーブルマネジメントも容易だという。デュアルPCIe 5.0スロット、M.2 Gen5、USB4、また10G/5GデュアルLANを備えた、最高峰の機能を持つ。