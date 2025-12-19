Type-C×2＋Type-A×4＋SD、全部入りUSB 3.2ハブ「DELTA HUB EIGHT」

エアリアは、USB3.2ハブシリーズ「DELTA HUB」の新たなバリエーションモデル「DELTA HUB EIGHT（デルタ ハブ エイト）／SD-HC2A4-CR」を12月24日に発売する。本製品は、USB3.2 Gen2（最大10Gbps）対応のType-C×2、Type-A×4に加え、SD／microSDカードスロットを装備したカードリーダーライターを搭載しているのが特徴だ。価格は6,000円前後を想定している。

DELTA HUB EIGHTは、クリエイターからビジネスユーザーまで、PC作業の拡張性と利便性を向上させることを目的とした製品だ。従来のDELTA HUBシリーズのデザインと使い勝手を継承しつつ、SD／microSDカードスロットを追加しているため、写真や動画のデータ取り込みやバックアップに便利だ。

本モデルは独自のデルタ形状を持ち、操作性を高める設計がなされている。抜き差しのしやすい角度設計やデスク上で安定感を保つ形状は、ユーザーの使用環境に応じた快適さを提供する。さらに、金属筐体の採用により放熱性と耐久性も優れているという。

DELTA HUB EIGHTはACアダプターを必要とせず、バスパワーで駆動するのも特徴だ。ただし、必要に応じてType-C補助電源ポートを活用できるため、大容量データの転送も安心である。接続ケーブルは1mの長さがあり、デスクトップPCの背面に接続する場合でも柔軟に配線できる。