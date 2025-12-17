このページの本文へ

Linksys、Wi-Fi 7対応「Velop WRT」発表　10Gbps対応で2026年夏登場

2025年12月17日 15時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　アスクは、リンクシスより2026年夏に発売予定の最新Wi-Fi 7対応ルーター「Linksys Velop WRTシリーズ」の取り扱いを発表した。

　Velop WRTシリーズは、Linksysによる法人向けのWi-Fi 7対応ルーターであり、QRコードによる簡単セットアップ「Linksys Now」、リモート管理機能「Linksys Guardians」（オプション）、便利なインスタントボタン機能を備えている。これらの機能により、インターネットサービスプロバイダー（ISP）やシステムインテグレーターに最適なソリューションを提供することが可能だとしている。

　本シリーズの上位モデル「Velop 7 Max」は、10Gbps対応のWAN/LANポートを備え、メッシュWi-Fi機能を通じて広範囲カバーが実現されている。全てのモデルは最新のWi-Fi 7規格（802.11be）に対応し、デュアルバンドまたはトライバンド構成で高速かつ安定した接続を提供する。製品の具体的な仕様は、モデルにより異なるが、全てクアルコムのクアッドコアプロセッサを搭載し、IPoE IPv4 over IPv6（MAP-E/DS-Lite）にも対応している。

　Linksysは、製品開発から生産供給まで通信の安全性を重視し、エンタープライズグレードのセキュリティ機能も搭載予定だという。

