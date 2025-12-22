「4面LCDで魅せる」Thermaltakeの水冷、MINECUBE Ultra ARGB Syncシリーズ登場

アスクは、Thermaltake製品の最新ラインアップとして、水冷一体型CPUクーラー「MINECUBE Ultra ARGB Sync」シリーズを12月26日に発売する。また、これに加えて、ライティングコントローラー「TT Sync V2 Controller」と「6.0 inch LCD Screen Kit」も同日発売する予定だ。

「MINECUBE Ultra ARGB Sync」シリーズでは、ポンプヘッドに3.95インチの4面LCDパネルを搭載したデザインが特徴的だ。解像度は720×720で、4面の連動表示が可能となっている。さらに、2種類のファンブレードを組み合わせたアドレサブルRGBファンにより、冷却性能を高めている。カラーはブラックとホワイトの2種類があり、それぞれ市場予想価格は52,980円前後だ。

「TT Sync V2 Controller」は最大14個のデバイス接続に対応したライティングコントローラーで、TT RGB PLUSや各種マザーボードメーカーのソフトウェアで一括制御が可能。システム内の温度センサー内蔵デバイスを同期制御することで、統一感のある演出が可能となる。予想市場価格は9,980円前後。

最後に、「View 390 Air」シリーズのPCケースに対応する「6.0 inch LCD Screen Kit」は6インチのLCDパネルを備える。解像度1480×720に対応し、使用者の好みに応じた画像やGIFアニメーションの表示が可能。さらに、CPU温度や天気予報などの情報を追加表示することができ、PCのドレスアップや実用性をさらに高める。同製品の予想市場価格は15,480円前後となっている。