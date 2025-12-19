このページの本文へ

初音ミクコラボPCケース「ASUS A23 Hatsune Miku Edition」発表、12月25日発売

2025年12月19日 16時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

ASUSと初音ミクがコラボした限定PCケースが登場

　ASUS JAPANは、バーチャルシンガー・初音ミクとのコラボレーションモデルとなるPCケース「ASUS A23 Hatsune Miku Edition」を発表した。初音ミクを象徴するブルーグリーンとピンクを基調とした特別仕様が特徴で、12月25日から販売を開始する予定となっている。

初音ミクをイメージしたデザインと実用的な装備

　「ASUS A23 Hatsune Miku Edition」は、ブルーグリーンとピンクのカラーリングを組み合わせたスペシャルエディションモデルだ。左側面パネルには、ネクタイをモチーフにしたデザインのヘッドセットフックを取り付けられる構造となっており、ゲーミングスペースを整理しやすい設計が採用されている。

最新パーツにも対応する高い拡張性と販売情報

　フロントパネルにはアップグレードされたUSB Type-Cポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応。標準的な360mmラジエーター、最大380mmのグラフィックスカード、高さ165mmまでのCPUクーラーに対応するなど、幅広いPCパーツとの互換性を確保している。

　ゲーミングPCのカスタマイズ性を重視するユーザーにとってはもちろん、初音ミクファンにとっても、個性を演出できるPCケースとして注目される製品といえる。

