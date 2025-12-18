ASUS、PCIe 5.0対応「HYPER M.2 X16 GEN 5 CARD」を発表　Gen5 M.2 SSDを最大4基搭載

PCIe 5.0対応のM.2拡張カードをASUSが発表

ASUS JAPANは、PCIe 5.0に対応した最新のM.2拡張カード「HYPER M.2 X16 GEN 5 CARD」を発表した。発売日は12月19日を予定している。

Gen5.0 M.2 SSDを最大4基搭載可能

「HYPER M.2 X16 GEN 5 CARD」は、最新世代のNVMe SSDに対応し、Gen5.0規格のM.2ドライブを最大4基まで搭載できる点が特長だ。PCIe 5.0 x16接続により、最大512Gbpsの転送帯域幅を確保し、高速かつ安定したデータ転送を実現する。カードサイズは29（L）×12.2（W）×1.5（H）cmとなっている。

冷却性能と安定性を重視した設計

電源面では6ピンPCIe電源コネクタを備え、最大14W出力の2相電源ソリューションを採用。大型ヒートシンクとアクティブファンを搭載することで、M.2 SSDの温度上昇を抑え、安定性と信頼性の向上を図っている。ファンケーブルをマザーボードのシャーシファンヘッダーに接続すれば、ファン回転数をマザーボード側から制御・調整することも可能だ。また、基板にはサーバーグレードのPCBが使用されている。