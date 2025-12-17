アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第51回
定番ビールのまとめ買いがオトク！ 「キリンラガービール」24本セットがAmazonタイムセールに登場！
2025年12月17日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「キリンラガー ビール350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場
現在開催中のAmazonタイムセールに、「キリンラガー ビール350ml×24本」が登場しています。
過去価格5,098円から10％割引となり、4,598円で販売されています。1本あたりの価格は約192円です。
「キリンラガー ビール350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより
キリンラガービールは、約マイナス1度の低温でじっくり熟成させる製法を採用し、ホップの量や質、投入時期にこだわって造られたビールです。これにより、深いコクと力強い飲みごたえを実現しているとのことです。アルコール度数は5％です。
1888年に誕生したキリンビールの創業ブランドとして、本格ビールを目指した醸造技術が受け継がれてきました。ホップの増量や配合調整、仕込み工程の最適化によって、バランスの取れた飲み飽きにくい味わいへと進化しているとしています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「キリンラガー ビール350ml×24本」は、現在開催中のAmazonタイムセールで過去価格よりも抑えた価格で購入できる機会となっています。
定番銘柄をケースで確保したい人にとって、セール期間中は検討しやすいタイミングです。期間限定のAmazonタイムセールを活用し、日常用やストック用としてチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
